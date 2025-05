Muñoz Escassi en 'Supervivientes' sobre su romance con Sheila Casas: «Tú qué sabes si no le he pedido ya el anillo»

Helena Rodríguez Miércoles, 21 de mayo 2025, 10:09 Comenta Compartir

La relación que Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas en 'Supervivientes' va viento popa, o eso parece. El jinete solo parece tener ojos para la actriz, tanto es así que hasta se habla de boda. Ha sido su compañera Makoke quien ha cogido el toro por los cuernos y ha preguntado directamente a Escassi por el tema. Y él no ha esquivado la bola.

«Con Sheila me apetece todo, la verdad», ha dicho él antes de reconocer que le gustaría llegar al matrimonio sin desvelar si han dado algún paso más concreto. «Tú qué sabes si no le he pedido ya el anillo», decía entre risas a su compañera. «¿Cuándo es pronto y cuándo es tarde? Nunca se sabe. El hecho de casarse es un acto de demostrar amor, tampoco tiene que cambiar nada», aseguraba.

La pareja comenzó a salir en noviembre pero no se hizo oficial hasta enero de este año, cuando ambos posaron juntos. Ella, incluso ha admitido que aunque nunca ha sido de las que se emocionan con la idea de una boda, ahora no cierra la puerta a nada. «Nunca he sido de casarme. Nunca he querido, desde que soy pequeña, pero... nunca digas de este agua no beberé».