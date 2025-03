Una mujer echa las cenizas de su marido a las lentejas en un conocido restaurante... ¡y se las come! Alatz Bilbao, chef del Bakea, cuenta una de las anécdotas que más le ha marcado en su carrera

A. Mateos Sábado, 29 de marzo 2025, 13:55 | Actualizado 14:01h.

Anécdota surrealista la que cuenta el chef del Bakea Alatz Bilbao en el podcast gastronómico 'La Picaeta'. El cocinero vizcaíno triunfa en el Bakea, un restaurante que conjuga pasión por el hierro, el fuego y la gastronomía en una propuesta enraizada en Mungia. En su breve etapa ya acumula dos soles Repsol pero cuando le preguntan por la anécdota que más recuerda al frente del restaurante, este sorprende con su testimonio.

«Yo, lo más arriesgado que he visto, a nivel de entenderlo, no ha sido por parte de Bakea al cliente sino por parte del cliente a Bakea. Y esto es una historia que quiero contar desde el respeto», comienza diciendo. En su explicación el cocinero vasco cuenta que en una ocasión una mujer acudió a su restaurante con las cenizas de su marido, que trabajaba en la metalurgia.

La mujer pidió «lentejas con corazón de ternera y sangre, un plato sensorial, del taller y con mucho hierro en su composición». Es uno de los platos estrella del restaurante y que, precisamente, acerca al cliente a los trabajos industriales del siglo pasado. Cuando Alatz sirvió el plato se quedó sin palabras. Al parecer, las caras de su clienta debían ser del todo menos normales. «Entro a la cocina y pienso 'esto está soso... algo ha pasado'», desvela.

Pero la sorpresa se la llevó después. «La clienta, en un gesto de generosidad, contó que había sentido esa necesidad de coger las cenizas de su marido y aliñar las lentejas», reveló el chef del Bakea. El resto de invitados al podcast, entre ellos Pedro Subijana, le miraron sorprendidos. «Hostia, qué fuerte», dijo uno de ellos.

Alatz Bilbao les dio la razón. «No he vivido algo tan fuerte nunca», reconoció mientras Subijana y el resto quisieron saber más de lo sucedido. «Pero ¿se lo comió?», preguntaron. «Sí, sí, se comió las lentejas....», afirmó el chef. «Hombre supongo que tendría más cenizas y no echaría todas... Fue un gesto que a mí me ha marcado», zanjó.

