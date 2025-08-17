El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Más de tres kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Islares, dirección Bilbao
Una mujer de 93 años recoge a su nieta en coche y provoca una oleada de reacciones en redes: «Me ha alegrado la mañana»

Noelia Caparrós muestra en su perfil de TikTok cómo su abuela llega a la gasolinera en la que ella trabaja conduciendo un Seat rojo

Marina León

Marina León

Domingo, 17 de agosto 2025, 11:28

Noelia Caparrós ha recibido una visita en su trabajo de lo más especial. «Me ha alegrado la mañana», confiesa la joven valenciana. Se trata de su abuela, una mujer de 93 años que ha llegado a la gasolinera en la que trabaja su nieta conduciendo un Seat rojo. «El coche tiene casi los mismos años que ella», asegura Noelia ente risas. «De mayor quiero ser como ella», añade.

@noeliacaparros_

el coche tiene casi los mismos años que ella JAJJAAJJA

♬ original sound - SpongeBob background music

Nada más publicar el video en su perfil de TikTok (@noeliacaparros_), se ha llenado de comentarios cargados de cariño para la abuela de la joven. «Con sus luces y todo... algunos deben aprender de ella», «yo seré ese tipo de abuela, sin duda.. Independiente y extrovertida», «De esos 93 años unos 75 de experiencia en conducir, ¡maestra!», escriben algunos usuarios. Otros, sin embargo apunta que «conducir a esa edad es un peligro. Soy de los que piensa que al igual que hay una edad mínima para conducir tendría que haber un tope también por arriba».

