Mueren los dos hijos de la 'influencer de Disney', Keeley Whitcomb, en un accidente de tráfico en Nebraska El marido de la creadora de contenido permanece ingresado en la UCI tras la colisión

La creadora de contenido sobre Disney, Keeley Whitcomb, se ha sincerado sobre la tragedia que acaba de sufrir su familia. El pasado 15 de septiembre, los dos hijos de la influencer, Laynee Rae, de 10 años, y Ryder, de 7, morían en un accidente de tráfico, en el que su marido también resultaba gravemente herido.

El siniestro tuvo lugar en una carretera rural, cuando la camioneta conducida por el marido de Keeley, Blake Whitcomb, chocó con un camión en una intersección sin señalizar. Según confirmaron las autoridades del condado de Adams, en Nebraska, a medios locales, ambos conductores resultaron heridos y fueron trasladados al hospital; los pequeños, lamentablemente, murieron en el lugar del accidente. El padre continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

«Ayer fue el peor día de mi vida. Un accidente me arrebató a mis dos hijos y puso a mi esposo en la UCI. Considérenme fuera de la oficina de Disney», escribió Keeley en una publicación en TikTok, acompañada de una imagen suya.

Horas después, la madre compartió dos homenajes a sus pequeños. En recuerdo de su hija, Laynee Rae, publicó varias fotografías con el mensaje: «Diez años no fueron suficientes para mí. Siempre en mi mente, mi Laynee Rae». En otro vídeo, dedicado a Ryder, describió la relación especial que mantenía con él: «Había una vez un chico. Me enamoré de él en el momento en que lo conocí. Aunque no lo conocí toda la vida, lo conocí hace tres años. Ser madrastra es un amor completamente diferente».

La familia también ha recibido muestras de apoyo de su entorno. Cheryl Gardner, abuela de Ryder, escribió en Facebook: «Ayer, el cielo recibió un nuevo ángel. Vuela alto, Ryder, y gracias por bendecirme, aunque solo fuese por un corto tiempo».

