Muere tiroteada la modelo Mia Molina, 'Top Model USA' en 2022 Otra joven que se encontraba en la zona sufrió heridas de bala y falleció en el hospital

A.M. Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:27 | Actualizado 09:39h. Comenta Compartir

Un tiroteo en la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas (Estados Unidos), se ha saldado con dos jóvenes fallecidas. Una de ellas es la modelo Mia Molina, de 21 años, que se encontraba en esta localidad cercana a México para formar parte del desfile 'El Paso Fashion Week'. La otra víctima es una joven, identificada como Victoria Withman, de 27 años, que se encontraba paseando cerca de donde ocurrieron los hechos. En el tiroteo también resultaron gravemente heridos dos hombres.

El Departamento de Policía de El Paso ya investiga lo sucedido durante la madrugada del pasado miércoles. Por ahora no ha identificado a los responsables del tiroteo ni ha emitido una primera valoración sobre los hechos. Otra de las incógnitas que tratan de resolver es si ambas víctimas tenían algún tipo de relación.

Mia Molina se alzó en 2022 como 'Top Model USA' y fundó 'Cars & Canines', una asociación sin ánimo de lucro que tenía como fin promover la adopción de perros entre los amantes de los coches y la velocidad.

Temas

Audiencias