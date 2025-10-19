El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit.

Muere Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit, a los 48 años: «Era magia pura»

La banda nació en Florida en 1994 de la mano de Fred Durst, John Otto, DJ Lethal y el propio Rivers

Marina León

Marina León

Domingo, 19 de octubre 2025, 11:31

Comenta

El mundo de la música está de luto. Sam Rivers, bajista y miembro fundador de la banda estadounidense Limp Bizkit, ha muerto a los 48 años, tal y como ha anunciado el propio grupo en sus redes sociales. «Hoy hemos perdido a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido», cuentan en un comunicado. «Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era magia pura. El pulso debajo de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido», apuntan. La banda nació en Florida en 1994 de la mano de Fred Durst, John Otto, DJ Lethal y el propio Rivers.

«Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo insuperables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable y su corazón enorme». Compartimos tantos momentos: salvajes, tranquilos, bellos, y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba allí«, añaden.

«Fue un tipo de humano que sólo se puede hacer una vez en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada surco, cada etapa, cada recuerdo. Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa tranquilo, hermano. Tu música nunca termina», concluye el comunicado, junto a una foto del artista sobre el escenario.

