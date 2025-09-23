Muere la periodista Mariví Fernández Palacios, colaboradora de María Teresa Campos La comunicadora, trabajó durante décadas en radio y televisión y fue la autora de la biografía no autorizada de Pablo Alborán

Marina León Martes, 23 de septiembre 2025, 21:05

La periodista Mariví Fernández Palacios falleció el pasado domingo a los 82 años. Su etapa más conocida fue como colaboradora del programa 'Día a día', de María Teresa Campos, en Telecinco, entre 1996 y el 2004. La madrileña se licenció en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y comenzó su carrera profesional en TVE.

Especializada en temas de sociedad, cubrió eventos de gran relevancia, como las bodas de las infantas en 1995 y 1997, hasta las ceremonias de los Oscar en Hollywood. También fue la autora de la biografía no autorizada de Pablo Alborán.

Sobre Campos, Fernández Palacios destacó en una entrevista en 2024 que «era muy buena jefa, a donde se movía se llevaba a todo su equipo», aseguró. «María Teresa era la que mejor ha sabido llevar a la gente a través de los diferentes medios todo aquello que en alguna ocasión, o siempre, has querido saber de esos personajes»., añadió.

En su curriculum también destaca su extensa experiencia en radio. Arrancó en emisoras como Cadena SER, Radio Nacional de España y Onda Cero, donde trabajó en programas como 'Cita a las 5', de Basilio Rogado o 'La hora de las estrellas', de Iñaki Gabilondo.