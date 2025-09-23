El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Muere la periodista Mariví Fernández Palacios, colaboradora de María Teresa Campos

La comunicadora, trabajó durante décadas en radio y televisión y fue la autora de la biografía no autorizada de Pablo Alborán

Marina León

Marina León

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:05

La periodista Mariví Fernández Palacios falleció el pasado domingo a los 82 años. Su etapa más conocida fue como colaboradora del programa 'Día a día', de María Teresa Campos, en Telecinco, entre 1996 y el 2004. La madrileña se licenció en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y comenzó su carrera profesional en TVE.

Especializada en temas de sociedad, cubrió eventos de gran relevancia, como las bodas de las infantas en 1995 y 1997, hasta las ceremonias de los Oscar en Hollywood. También fue la autora de la biografía no autorizada de Pablo Alborán.

Sobre Campos, Fernández Palacios destacó en una entrevista en 2024 que «era muy buena jefa, a donde se movía se llevaba a todo su equipo», aseguró. «María Teresa era la que mejor ha sabido llevar a la gente a través de los diferentes medios todo aquello que en alguna ocasión, o siempre, has querido saber de esos personajes»., añadió.

En su curriculum también destaca su extensa experiencia en radio. Arrancó en emisoras como Cadena SER, Radio Nacional de España y Onda Cero, donde trabajó en programas como 'Cita a las 5', de Basilio Rogado o 'La hora de las estrellas', de Iñaki Gabilondo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  3. 3

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  4. 4

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo
  7. 7

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  8. 8

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  9. 9

    Jimmy Kimmel recupera su programa
  10. 10

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Muere la periodista Mariví Fernández Palacios, colaboradora de María Teresa Campos

Muere la periodista Mariví Fernández Palacios, colaboradora de María Teresa Campos