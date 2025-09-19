El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Muere Miguel Morales, miembro de Los Brincos. EP

Muere Miguel Morales, miembro de Los Brincos, a los 75 años

El artista llevaba una vida discreta junto a su mujer, la actriz Fedra Lorente y su hija Alejandra

Marina León

Marina León

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:36

Miguel Morales, el que fue miembro de la última etapa de Los Brincos, ha fallecido a los 75 años debido a problemas de salud que arrastraba desde hacía tiempo. Nacido en Filipinas, era hermano de Ricky y Antonio, conocido artísticamente como Junior y marido de Rocío Dúrcal. El artista llevaba una vida discreta junto a su mujer, la actriz Fedra Lorente y su hija Alejandra.

Junto a sus hermanos, Miguel inició su carrera musical en Madrid y en 1968 se incorporó a Los Brincos, una de las bandas más punteras de la escena pop española de la época. Cuando se sumó al grupo, su hermano Junior se había marchado para formar el dúo Juan y Junior junto a Juan Pardo, también fundador de Los Brincos. Después formó parte de Barrabás, un grupo que fusionaba ritmos latinos, funk y rock. Sus familiares y amigos le han dado un último adiós en el Tanatorio Norte de Madrid.

Morales también se adentró en la composición y en la música para cine. Le puso banda sonora a películas como 'Entre tinieblas', de Pedro Almodóvar; 'Escarabajos asesinos', de Steven-Charles Jaffe, y 'Hay que deshacer la casa', de José Luis J. Sánchez.

