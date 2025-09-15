Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México La joven llevaba varios días desaparecida tras tener una discusión en su domicilio familiar

Leire Moro Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:52 Comenta Compartir

La influencer mexicana Marian Izaguirre ha muerto una semana después de ser encontrada en estado crítico en un hotel de Morelia, en el estado de Michoacán. La joven, de 23 años y con más de cuatro millones de seguidores en TikTok, llevaba cinco días desaparecida.

Según las primeras informaciones, Marian abandonó su domicilio familiar tras una fuerte discusión. Ante la falta de noticias, su familia denunció su desaparición. El 6 de septiembre, fue localizada gravemente herida en una habitación de hotel y trasladada de urgencia a un hospital, donde los médicos confirmaron poco después que había sufrido muerte cerebral. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, su estado no mejoró, y su familia tomó la dura decisión de desconectarla del soporte vital y donar sus órganos.

La investigación sigue en manos de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género, que tratan de esclarecer los hechos.

El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzano, declaró que Marian había salido de la ciudad a bordo de un coche rojo, un Kia Río, tras una supuesta discusión con su madre. Se dirigió a Morelia, donde se alojó en un hotel hasta el momento en que fue hallada por las autoridades.

«De manera voluntaria, sale de la ciudad de Uruapan, el lugar del que se tiene el último rastro de Izaguirre, y se refugia en un hotel de Morelia. Finalmente, es encontrada en un estado de salud muy delicado», señaló el mandatario. «Hay una investigación en curso. Todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que llevó a la joven a abandonar su hogar», añadió.

La trágica noticia ha causado una profunda conmoción entre sus seguidores, que han inundado las redes sociales con mensajes de despedida y muestras de cariño.

Temas

Audiencias