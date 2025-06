Muere John Brenkus, creador de 'Sport Science', a los 54 años tras una dura lucha contra la depresión

Leire Moro Lunes, 2 de junio 2025, 17:37 | Actualizado 17:50h. Comenta Compartir

John Brenkus, productor, presentador y figura clave en la divulgación científica aplicada al deporte, ha muerto a los 54 años. Un comunicado difundido en su perfil de X ha confirmado que Brenkus murió el 31 de mayo tras una larga lucha contra la depresión que sufría desde hace años.

«Jonh perdió la batalla contra esta terrible enfermedad», señala el mensaje publicado por sus allegados, quienes también han solicitado que se respete la privacidad de la familia y amigos en estos momentos tan difíciles. Además, han pedido que cualquier persona que se encuentre en una situación similar a la del presentador que pida ayuda antes de que sea tarde.

Brenkus, muy querido entre profesionales del deporte y fans de la ciencia, se convirtió en una figura de referencia gracias a 'Sport Science', el programa que creó y presentó durante años, y que revolucionó la manera de entender el rendimiento deportivo desde un enfoque científico. Compañeros, amigos y seguidores del presentador han inundado las redes sociales de mensajes de condolencia y reconocimiento. Marcellus Wiley, exjugador de la NFL y colaborador de Brinx.TV (plataforma fundada por el propio Brenkus), escribió en X: «QEPD @johnbrenkus_️».

Desde ESPN, cadena con la que Brenkus mantuvo una estrecha relación profesional, también se rindió homenaje a su figura durante la emisión de SportsCenter, donde se le recordó como un «innovador, artista y educador», cuya ausencia será profundamente sentida. El periodista deportivo Adam Schefter se sumó a la oleada de mensajes, calificando la noticia como «increíblemente triste» y destacando la gran labor profesional de Brenkus: «John era tan bueno en lo que hacía... Mis más sinceras condolencias a su familia y amigos».

«Te da vergüenza hablarlo. Pero hay esperanza»

Brenkus había hablado abiertamente sobre su salud mental. En una entrevista de 2023 para el pódcast Never Shut Up, reveló que sufrió una fuerte depresión tras vender 'Sport Science' a ESPN. «Tuve pensamientos oscuros. Fue mi perro, Zeppelin, quien literalmente me salvó», confesó entonces. También señaló la importancia de romper el estigma sobre la salud mental: «Te da vergüenza hablarlo. Pero hay esperanza, hay ayuda, hay personas. Hablen de ello».

Una carrera dedicada a la ciencia deportiva

John Brenkus fue mucho más que un rostro televisivo. Cofundador de BASE Productions y fundador de Brinx.TV, se ganó un lugar destacado en la intersección entre el entretenimiento y la ciencia aplicada. 'Sport Science', su creación más conocida, se emitió por primera vez en 2007 en Fox Sports, antes de pasar a ESPN, y obtuvo seis premios Emmy.

El programa utilizaba tecnología de vanguardia para analizar el rendimiento de atletas profesionales y explorar fenómenos físicos como la fricción, la fuerza o la gravedad, todo con un enfoque didáctico y visualmente espectacular. Brenkus se convirtió así en un puente entre la ciencia y el público general, consiguiendo que conceptos complejos fueran comprensibles y apasionantes. A través de sus múltiples proyectos, siempre buscó inspirar, educar y aportar nuevas formas de mirar el deporte y la vida.