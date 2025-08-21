Muere en Ibiza el DJ nacional Álex Kentucky El artista saltó a la fama por sus mezclas con estilo 'deep house' que le sirvieron para pinchar en los locales más importantes de la isla

A.M. Jueves, 21 de agosto 2025, 12:32 Comenta Compartir

La música electrónica está de luto tras la muerte de uno de sus DJs más importantes de la última década. Álex Kentucky falleció hace unos días en Ibiza por causas que se desconocen, según ha informado la revista especializada 'Fiesta & Bullshit' y han confirmado después sus colegas de profesión.

El joven, natural de Canarias, era un artista muy conocido en la isla balear. Triunfó en salas emblemáticas como Privilege, Space, PK2, Nassau Beach Club o Nine Ibiza. Sus mezclas con estilo 'deep house' le sirvieron para ganarse el puesto de DJ residente en los locales más importantes de Ibiza y alzarse con reconocimientos como los premios a mejor DJ Nacional y de Deep House.

Desde 2012 fue una figura clave como director artístico del sello Adult Music Records, además de colaborar regularmente con Ibiza Global Radio, donde destacaba con su programa «DeepFusion 124 BPM».

Colegas de profesión como el DJ Jordi Carreras ya se han despedido de su amigo a través de mensajes publicados en las redes sociales: «Hoy la música se viste de luto, y el corazón duele aún más cuando se despide a un verdadero amigo. Nos dejas un legado musical inmenso, lleno de sensibilidad y profundidad, que seguirá sonando en cada uno de nosotros. Los que compartimos contigo amistad y trabajo sabemos que tu presencia será irreemplazable. Gracias, Alex, por tu confianza, por tu cercanía y por la verdad de tu amistad. Tu esencia permanecerá eterna en la música y en nuestros recuerdos»

Otros mezcladores como Yves Murasca también se han despedido de Álex. «Eras una persona muy especial: humilde, con los pies en la tierra y siempre con la música en el corazón. Me rompe el corazón escribir estas palabras. El mundo ha perdido un alma increíblemente valiosa», ha escrito en su perfil de Instagram.