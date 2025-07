Muere Fauja Singh a los 114 años, el maratoniano más longevo del mundo, atropellado por un coche que se dio a la fuga

Leire Moro Martes, 15 de julio 2025, 20:18 | Actualizado 20:44h. Comenta Compartir

El mundo del atletismo despide a una de sus figuras más singulares. Fauja Singh, considerado el maratoniano más longevo del mundo, ha muerto a los 114 años tras ser atropellado por un coche que se dio a la fuga mientras paseaba por su aldea natal de Bias, al norte de la India. La noticia ha sido confirmada por su entrenador y por medios locales.

Singh no fue un atleta convencional. De hecho, no comenzó a correr hasta los 89 años, en Londres, cuando buscaba una forma de sobreponerse a la muerte de su mujer y, poco después, la de uno de sus hijos en un accidente. Fue entonces cuando descubrió el running como una vía de escape y superación. Lo que empezó como terapia se convirtió en una aventura épica que lo llevó a completar varias maratones internacionales, convirtiéndose en imagen de campañas publicitarias junto a Muhammad Ali, David Beckham, y portar la antorcha olímpica en Londres 2012.

Nacido en 1911, en una época en la que la India no registraba oficialmente los nacimientos, Singh tuvo una infancia frágil, no caminó hasta los cinco años y dedicó gran parte de su vida adulta al trabajo agrícola. Su vida dio un giro al establecerse en Reino Unido, donde conoció a su entrenador y el mundo de las carreras populares. Debutó en el maratón de Londres en el 2000, y desde entonces se convirtió en un fenómeno mediático y deportivo. En 2011, completó la Maratón de Toronto Waterfront con 100 años, aunque el récord no fue reconocido por el Libro Guinness debido a la falta de un acta oficial de nacimiento.

Conocido como el 'Tornado con turbante', por su inseparable prenda tradicional sij, Fauja Singh no dejó de ejercitarse ni siquiera después de retirarse oficialmente en 2013, a los 101 años. Continuaba caminando a diario y seguía promoviendo un estilo de vida activo entre personas mayores. Su mejor marca personal la logró en Toronto en 2003, con 5 horas y 40 minutos, y gran parte de sus ganancias las donó a organizaciones benéficas.

Su trágica muerte, ocurrida este lunes mientras cruzaba una carretera, ha conmocionado a su país. El primer ministro indio, Narendra Modi, expresó su dolor en redes sociales: «Era un atleta excepcional, con una determinación increíble. Me duele profundamente su fallecimiento. Mis pensamientos están con su familia y con sus innumerables admiradores en todo el mundo». Las autoridades locales continúan buscando al conductor responsable del atropello, cuyo vehículo no ha sido identificado hasta el momento.

