Muere en extrañas circunstancias Dan Rivera, investigador paranormal que custodiaba la muñeca Annabel

Dan Rivera, investigador paranormal de 54 años y una de las figuras más respetadas del mundo de lo oculto en Estados Unidos, falleció repentinamente el pasado 13 de julio en un hotel de Gettysburg (Pensilvania) mientras participaba en una gira titulada 'Devils on the Run'. Lo inquietante no es solo su inesperada muerte, sino las circunstancias: Rivera custodiaba y mostraba al público uno de los objetos malditos más famosos del mundo, la muñeca Annabelle, considerada por muchos como «poseída» y que inspiró la saga cinematográfica 'Expediente Warren'.

Según ha informado la revista 'People', los servicios de emergencia acudieron al hotel donde Rivera se hospedaba tras recibir una llamada alertando de que un hombre de su edad necesitaba atención médica urgente. Por desgracia los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por reanimarlo. La policía estatal de Pensilvania ha confirmado que no presentaba signos de violencia ni indicios de muerte sospechosa, aunque la autopsia sigue pendiente.

A pesar de que se ha especulado mucho sobre la presencia de la muñeca en la habitación donde Rivera murió, el forense del condado de Adams, Pensilvania, confirmó a CNN el jueves que la muñeca Annabelle no estaba presente en la habitación del hotel.

Una figura del mundo paranormal

Rivera era el investigador principal de la New England Society for Psychic Research (NESPR), la organización fundada por los legendarios demonólogos Ed y Lorraine Warren. Llevaba más de una década dedicado profesionalmente a estudiar fenómenos paranormales y era especialmente conocido por su trabajo con la muñeca Annabelle, una Raggedy Ann de trapo a la que muchos atribuyen sucesos inexplicables desde 1968.

Su biografía, recogida en la web de la NESPR, señala que Rivera fue testigo de fenómenos paranormales desde la infancia y que era experto en rituales de santería. También fue productor consultor en la serie de Netflix 28 Days Haunted y cosechó millones de visitas en TikTok explicando sus investigaciones. Pero si algo le llevó a estar en el foco sin duda, fue estar ligado a Annabelle, a la que él mismo custodió en una vitrina especial que, según decía, había diseñado con elementos simbólicos para contener su energía maligna.

La última aparición

Dan murió solo un día después de haber guiado una de las visitas más esperadas de la gira 'Devils on the Run', celebrada en el antiguo orfanato de Gettysburg, un lugar que ya de por sí arrastra su propia historia de fenómenos paranormales. Allí, acompañado por su equipo, presentó la muñeca Annabelle. El periodista Harrison Jones, presente en la visita, describió a Rivera en declaraciones a People como «carismático, atento y profundamente entregado a su trabajo».

Pocas horas después, Rivera, se retiró a su habitación porque se encontraba mal. La noticia se difundió de inmediato a través de la comunidad en la que se movía. La NESPR expresó sus condolencias con un comunicado en el que lo definía como «un amigo, un líder y una inspiración», y destacaba su integridad y su vocación por educar y ayudar a otros. La organización asegura que continuará con la gira, como él habría querido.