Muere Daniel Fernández Strauch, el superviviente de la tragedia de los Andes que diseccionó los cadáveres para alimentar al grupo

Daniel Fernández Strauch, uno de los supervivientes del accidente aéreo de 1972 en los Andes, ha fallecido este jueves en su Montevideo natal a los 79 años. Gustavo Zerbino, uno de sus íntimos amigos que también sobrevivió a la tragedia, ha asegurado que Daniel, «en la cordillera fue un baluarte. Como era de los más viejitos ponía paz y tranquilidad», señala al recordar los 72 días que pasaron a -30 grados y a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, sin refugio, ropa de abrigo, ni comida. De las 45 personas a bordo del vuelo 571 de la Fuerza Aérea uruguaya, fletado para transportar a un equipo de rugby a Chile, 33 sobrevivieron al impacto inicial, pero sólo 16 vivieron para contar la dura experiencia.

El fallecido, junto a sus primos, Fito y Eduardo Strauch, se encargó de la desagradable tarea de diseccionar los cadáveres de sus compañeros para poder alimentar al grupo. En una entrevista con Jordi Évole, Daniel relató que solo ellos tres sabían la identidad de «los cuerpos que se habían utilizado» como alimento, para no incrementar el sufrimiento del resto.

También habló con el periodista del momento del rescate, que vivió feliz, pero se llevó una imagen de lo más angustiosa que le ha acompañado toda la vida. «Había un deshielo brutal y todos los cuerpos que habíamos cubierto con nieve estaban destapados», contó. Strauch, ingeniero agrónomo, formaba parte del equipo de rugby junto a sus primos, que lo persuadieron para ir juntos al viaje. En 2012 publicó un libro: 'Regreso a la montaña: una guía de supervivencia espiritual'.

Juan Antonio Bayona, que retrató esta dura historia en la película 'La sociedad de la nieve', con la que ganó 12 premios Goya, le ha dedicado unas palabras en sus redes sociales. «Daniel se marchó, pero no sin antes pelearla, como hizo toda su vida, dando ejemplo. Escucharle te daba energía. Era un hombre parco en palabras, no hablaba si no era necesario. Pero esa sequedad no era más que un escudo para proteger un corazón gigante», escribe junto a una de sus últimas fotografías juntos.

«De todos los supervivientes, era uno de los que más se emocionaba al hablar. ¡Qué humanidad tenía! En la montaña le tocó asumir un papel muy difícil, y lo hizo porque alguien tenía que hacerlo», añade. «Fue un honor conocerle, pasar tiempo con él. Gracias infinitas por todo. Descansa en paz, amigo», concluye.

Francisco Romero, el actor que dio vida a Daniel en la cinta de Bayona, también ha publicado una foto con él: «Qué difícil encontrar palabras. Gracias por compartirme tu increíble historia y la de tus amigos. Y por dejarnos tanto a todos. Qué suerte tuve de conocerte, de interpretarte, y de escucharte. Hermoso viaje, querido Daniel. Gracias. Gracias. Gracias», se despide. Más de medio siglo después, hay 12 supervivientes. A la muerte de Daniel se suman las de Álvaro Mangino, el 29 de marzo; José Luis Inciarte, el 17 de julio de 2023; y Javier Methol, el 4 de junio de 2005.