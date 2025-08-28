Muere a causa de un cáncer la influencer Natasha Allen a los 28 años La joven se dedicó a visibilizar en redes el sarcoma sinovial, un cáncer «raro y agresivo»

Leire Moro Jueves, 28 de agosto 2025, 17:43 Comenta Compartir

Tras ser diagnosticada en 2020, Natasha Allen se dedicó a visibilizar y compartir el avance del sarcoma sinovial que le detectaron en estadio tres de la enfermedad. A pesar de que llegó a anunciar que este «raro y agresivo» cáncer estaba en remisión, Allen ha muerto a causa de la enfermedad a los 28 años el pasado 22 de agosto.

La familia de Allen la ha descrito como «un alma hermosa llena de amor, bondad y alegría» y ha alabado la labor de visibilizar la enfermedad hasta los últimos días de su vida. «Su espíritu seguirá inspirando a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla», relataba.

El sarcoma sinovial es un tipo de cáncer que afecta a los tejidos blandos, como músculos y ligamentos. La joven estadounidense se sometió a varios ciclos de quimioterapia y radioterapia, un tratamiento muy agresivo con el objetivo de controlar el crecimiento de los distintos tumores que se habían formado en distintas partes de su cuerpo. En el caso de Allen, la enfermedad se manifestó por primera vez en una rodilla; le encontraron un tumor maligno en estadio tres.

Natasha Allen contaba en TikTok con más de 200.000 seguidores. Un canal en que publicó en 2021 que la enfermedad se encontraba en remisión, pero apenas ocho meses después, en una revisión médica, le explicaron que la enfermedad se había extendido a los pulmones. A pesar de diagnosticarle metástasis y de haber pasado al estadio cuatro, Allen se sometió a tratamientos hasta el último momento.

Matthew Dougherty, uno de sus mejores amigos, ha emitido un comunicado tras la muerte de la influencer en GoFundMe, donde ha pedido colaboración para ayudar a la familia para pagar los tratamientos. «Natasha siempre fue muy clara: incluso si el cáncer acortaba su vida, nunca perdería la batalla. Y nunca lo hizo: »Natasha ganó esa batalla una y otra vez«, escribió Matthew. »Natasha acumuló seguidores masivos en las redes sociales en Instagram y TikTok, difundiendo la conciencia sobre el sarcoma sinovial y las realidades de vivir con cáncer«.

Su familia ha asegurado que los fondos restantes obtenidos a partir de las donaciones serán destinados a lo que Natasha hubiese deseado, la investigación del sarcoma sinovial. Y lo han hecho con una reflexión de la influencer: «Encuentra sentido en tu propia vida, encuentra lo que te hace feliz, encuentra cómo puedes hacer el mundo a tu alrededor mejor».