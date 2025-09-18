Muere Brad Everett Young, actor de 'Anatomía de Grey', y 'Sensación de vivir', a los 46 años El estadounidense falleció el pasado domingo en un accidente de tráfico en Los Ángeles

Marina León Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:44 Comenta Compartir

El actor y fotógrafo de celebrities Brad Everett Young ha muerto en un accidente de coche a los 46 años. Además de trabajar como publicista para medios como Variety, Vogue, o Vanity Fair, también se le conoce por sus papeles en series como 'Anatomia de Grey', 'Embrujadas' o 'Sensación de vivir'.

'Parcheesi' game night with 'The OG!' :)

I tried cheating & he still won! pic.twitter.com/Zy2biglfEG — Brad Everett Young (@BradEYoung) May 21, 2025

El siniestro en el que Everett perdió la vida tuvo lugar durante la madrugada del domingo pasado cuando este iba conduciendo por una autopista a las afueras de Los Ángeles. Otro vehículo que circulaba en dirección contraria chocó contra él. Al parecer Young murió en el acto.

Nacido y criado en Virginia, Young se interesó por la interpretación tras mudarse a Los Ángeles, con la intención de estudiar Medicina. Consiguió además labrarse una exitosa trayectoria como fotógrafo de campañas publicitarias. Su primera aparición en una serie de televisión fue en la comedia dramática adolescente 'Popular'. Continuó con 'El mundo y yo', 'Felicity', 'Anatomía de Grey' o 'Numb3rs'. En su curriculum también aparecen películas como 'Love & Basketball', 'Los Ángeles de Charlie', 'Jurassic Park III', 'Te quiero, tío' o 'The Artist'.

Temas

Tráfico

Audiencias