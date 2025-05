Muere la boxeadora británica Georgia O'Connor a los 25 años tras una dura lucha contra el cáncer

Leire Moro Viernes, 23 de mayo 2025, 09:14 Comenta Compartir

La boxeadora británica Georgia O'Connor ha muerto a los 25 años, meses después de diagnosticarle un cáncer. La deportista explicó públicamente que, pese a solicitar atención en varias ocasiones, los servicios médicos tardaron más de cuatro meses en reconocerla. Su muerte ha conmocionado al mundo del boxeo, que pierde a una joven promesa con una breve pero prometedora trayectoria.

Natural de Durham (Inglaterra), O'Connor se dio a conocer en el circuito internacional cuando se proclamó campeona en los Juegos de la Juventud de la Commonwealth en 2017. Más tarde, logró medallas también en los campeonatos mundiales y europeos juveniles. Se consolidó como una de las principales esperanzas del boxeo británico. En 2021 dio el salto al deporte profesional, donde logró tres victorias en sus tres combates antes de que su carrera se viera interrumpida por problemas de salud.

Además de su trayectoria deportiva, O'Connor compartía en sus redes sociales tanto sus logros como los duros momentos personales y médicos que le tocó atravesar. En enero realizó una publicación muy crítica y dura en la que denunció que sus síntomas fueron ignorados por los médicos durante semanas. «Durante 17 semanas desde el comienzo de octubre, he estado en constante dolor, yendo y viniendo entre Durham y Newcastle RVI A&E, sabiendo en el fondo que algo estaba seriamente mal. Dije desde el principio que sentí que era cáncer. Conocía los riesgos. Tengo colitis y PSC, dos enfermedades que aumentan dramáticamente las posibilidades de contraerlo», escribió. «Pero ni un puto doctor me escuchó. Ni un solo médico me tomó en serio. Ni un solo médico hizo los escáneres o los análisis de sangre que pedí mientras lloraba en el suelo de agonía». Finalmente, la enfermedad fue diagnosticada cuando ya se encontraba en un estado avanzado.

Su testimonio generó una ola de apoyo, al tiempo que abrió un debate sobre la atención médica y la escucha activa de los pacientes con patologías crónicas. En medio del proceso, Georgia también reveló que había sufrido un aborto espontáneo meses antes del diagnóstico oncológico.

Numerosas figuras del deporte y entidades como Boxxer, promotora con la que firmó como profesional, o la federación England Boxing, han expresado su dolor por la pérdida. «Una verdadera guerrera dentro y fuera del ring», han declarado sus allegados. También han destacado su carácter luchador y la inspiración que supuso para muchos jóvenes deportistas.

