Muere a los 25 años la influencer motera Karen Sofía Quiroz: «Espero no chocar, porque voy sin gafas» La joven chocó contra un coche y fue arrollada por un camión cuando conducía su moto Suzuki Gixxer

Marina León Martes, 2 de diciembre 2025, 16:50

La influencer colombiana Karen Sofía Quiroz Ramírez, conocida en redes sociales como Bikegirl, falleció el pasado domingo a los 25 años tras sufrir un accidente con su moto en Floridablanca (Colombia). La creadora de contenido chocó contra un coche y fue arrollada por un camión cuando conducía su moto Suzuki Gixxer.

Según informaron las autoridades del país, lo más probable es que la joven perdiera el control de su moto al hacer una maniobra. La investigación sobre el accidente sigue abierta con la intención de esclarecer lo sucedido.

Tras la muerte de Karen Sofía, se viralizó en redes una de sus últimas publicaciones en la que afirmaba que había perdido las gafas que normalmente utilizaba para conducir. «Espero no estrellarme, porque estoy conduciendo sin mis gafas», advirtió poco antes del fatal accidente.