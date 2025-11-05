Muere a los 31 años la influencer 'Barbie humana', conocida por sus cirugías estéticas
La joven apareció muerta en extrañas circunstancias
S. O.
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:32
Bárbara Jankavski, influencer brasileña conocida en redes sociales como 'Barbie humana' por la gran cantidad de cirugías plásticas a las que se había sometido, ha fallecido a los 31 años. La noticia ha provocado una gran conmoción en el país latinoamericano.
Según ha informado CNN Brasil, la joven, que buscaba con sus operaciones estéticas parecerse lo máximo posible a la famosa muñeca, falleció en extrañas circunstancias, ya que ese día un hombre habría contratado a la creadora de contenido para «servicios sexuales». El citado medio revela que ambos habrían tomado sustancias ilícitas.
Un testigo ha relatado que la chica no se movía y entonces llamó a Emergencias. Los sanitarios llegaron al lugar pero no lograron reanimarla. La Policía Militar de São Paulo ha abierto una investigación sobre el caso.
Bárbara Jankavski acumulaba más de 55.000 seguidores en redes sociales. Entre sus contenidos más destacados figuran sus intervenciones estéticas. Hasta la fecha, se había sometido a más de 25.