Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl

Juanma Mallo Lunes, 27 de octubre 2025, 15:53 Comenta Compartir

Oti Cabadas, una camionera influencer de 41 años, falleció este fin de semana de manera repentina. Conocida en las redes sociales como 'Coco Truck Girl' y con más de 300.000 seguidores entre Instagram y Tik Tok, sufrió un derrame cerebral.

En sus redes sociales, se pueden ver fotografías colgadas de hace dos días en las que hacía referencia a la inauguración de un concesionario de Iveco en Ávila. Además, el fin de semana ha participado en una quedada de camiones clásicos y americanos de Alcañiz. Según cuenta el diario 'La Comarca', participó en todos los actos que se habían organizado, pero el domingo se empezó a encontrar mal. Al parecer, notó un fuerte dolor de cabeza y pidió a su marido que condujera el camión para volver a casa. Sin embargo, antes de salir del circuito de Motorland, se desplomó. A pesar de que le transladaron en helicóptero a Zaragoza, falleció.

La reacciones han sido inmediatas. Iveco, una marca con la que ha colaborado en varias ocasiones, ha mostrado sus condolencias por el deceso. «Hoy la carretera se nos hace un poco más larga. Desde 2019, tuvimos la suerte de cruzarnos con una mujer que empezó compartiendo su día a día al volante como un hobby… y acabó inspirando a toda una comunidad. Al principio conocimos a Coco, pero para IVECO pronto dejó de ser un nombre en redes para convertirse en Oti: compañera, amiga y parte de nuestra familia en la carretera. Lo que comenzó como trabajo se transformó en cariño, admiración y muchos kilómetros compartidos. Siempre con dedicación, con pasión… y con esa sonrisa que le caracterizaba. Hoy la familia IVECO te llora, pero esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Porque en cada curva, en cada horizonte, seguirá tu rastro… con ese morrete rojo que dejó huella en todos nosotros».

Cabadas nació en Galicia, pero hace años se desplazó a Palencia. Llevaba más de quince años al volante y se hizo un hueco en una profesión que, históricamente, había sido propiedad del género masculino. Pero dicen los que la conocen que se hizo querer gracias a su simpatía, su afán trabajador y un look que la hacía diferenciarse del resto: pelo rapado y labios pintados de rojo.

Temas

Alcañiz

Audiencias

Instagram