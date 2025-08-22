El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Muere en accidente de tráfico la estrella de TikTok, Malik Taylor

El creador del canal 'The Unpopular Party' con más de 250.000 seguidores murió poco después de cumplir 28 años

Leire Moro

Leire Moro

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:13

La conocida estrella de TikTok, Malik Taylor, ha muerto a los 28 en un trágico accidente de tráfico en Carolina del Norte. La noticia la ha publicado la fraternidad de la Universidad Estatal de Austin Peay, a la que pertenecía el influencer. «Una luz para todos, siempre trayendo risas, alegría y una sonrisa cálida que iluminaba cada lugar que pisaba», escribieron en sus redes sociales.

Hace apenas un mes celebraba su cumpleaños: «Sobreviví al club de los 27 (por los pelos). Celebro mis 28; me gusta, es la fiesta del siglo. Llámame Malik Gatsby. ¡Salud por el resto de mis felices veinteañeros, amigo! Taylor abandonó su carrera como profesor en 2023 para dedicar todo su tiempo al canal 'The Unpopular Party' (El partido impopular). Una comunidad que en muy poco tiempo reunió solo en TikTok a más de 250.000 seguidores y 80. 000 suscriptores en YouTube. Era conocido por su humor ácido y un estilo directo.

En su último vídeo, publicado un día antes de su muerte, mostró su entusiasmo por trasladarse de Memphis a Charlotte, en Carolina del Norte. «Todos me paran y me preguntan: ¿Por qué te mudas a Charlotte, Carolina del Norte? Porque escuché que la Ciudad Reina necesitaba un rey. Exactamente. Por eso me llamaron», bromeó. Un vídeo compartido por miles de sus fans y que se ha viralizado tras su muerte.

Su fraternidad, Alpha Kappa Psi, destacaba en su comunicado que «Taylor personificó los valores de la hermandad, la unidad y la compasión». Y añadieron: «Aunque su tiempo con nosotros fue demasiado breve, fue un hermano bueno y fiel, y el Gran Auditor lo recompensará por su labor incansable. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y todos los que lo amaron».

