El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Motos y Broncano nunca firmaron la paz: «Creí que lo podía conseguir. Ya os podéis matar»

Alejandro Sanz desvela que el intento de mediación entre ambos presentadores quedó en nada

A.M.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:31

Comenta

La guerra televisiva que viven Pablo Motos y David Broncano -los presentadores del 'Hormiguero' y 'La Revuelta', los dos programas más vistos de la televisión- se escenificó a la perfección el pasado mes de enero cuando Alejandro Sanz, amigo de ambos, intentó poner paz. Ayer en su regreso a 'La Revuelta', el cantante recordó aquella situación y confirmó que los protagonistas nunca firmaron la paz.

Sanz logró en su última visita a 'El Hormiguero' que Motos escribiese a Broncano una carta en tono conciliador. En la misiva le emplazaba a quedar en privado y solucionar los malos rollos que se habían generado entre ambos programas. Sanz se la entregó a Broncano unos días después en 'La Revuelta' y este confirmó que asistiría a la cita.

Pero, casi un año después de aquello, el encuentro no se ha producido. «Yo quedé con vacío dentro, creía que lo podía conseguir... Ya os podéis matar ya, podéis hacer lo que queráis», bromeó ayer Alejandro Sanz en 'La Revuelta'.

Broncano confirmó que «no funcionó» aunque le invitó a Sanz de ejercer de mediador entre Andy y Lucas, el dúo gaditano que ha separado recientemente entre broncas. «Pues mira, creo que sería más fácil», afirmó entre risas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  2. 2

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3 El temporal se recrudece en Bizkaia: una granizada colapsa el Txorierri, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 Cuatro familias de Erandio al borde del desahucio por una hipoteca «abusiva»
  6. 6 El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou
  7. 7

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  8. 8

    «Más de un paciente me ha tocado el culo cuando me acercaba a su cama»
  9. 9

    Cruzada para salvar el edificio que Kutxabank quiere derribar en el centro de Bilbao
  10. 10

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Motos y Broncano nunca firmaron la paz: «Creí que lo podía conseguir. Ya os podéis matar»

Motos y Broncano nunca firmaron la paz: «Creí que lo podía conseguir. Ya os podéis matar»