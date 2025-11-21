Motos y Broncano nunca firmaron la paz: «Creí que lo podía conseguir. Ya os podéis matar» Alejandro Sanz desvela que el intento de mediación entre ambos presentadores quedó en nada

La guerra televisiva que viven Pablo Motos y David Broncano -los presentadores del 'Hormiguero' y 'La Revuelta', los dos programas más vistos de la televisión- se escenificó a la perfección el pasado mes de enero cuando Alejandro Sanz, amigo de ambos, intentó poner paz. Ayer en su regreso a 'La Revuelta', el cantante recordó aquella situación y confirmó que los protagonistas nunca firmaron la paz.

Sanz logró en su última visita a 'El Hormiguero' que Motos escribiese a Broncano una carta en tono conciliador. En la misiva le emplazaba a quedar en privado y solucionar los malos rollos que se habían generado entre ambos programas. Sanz se la entregó a Broncano unos días después en 'La Revuelta' y este confirmó que asistiría a la cita.

Pero, casi un año después de aquello, el encuentro no se ha producido. «Yo quedé con vacío dentro, creía que lo podía conseguir... Ya os podéis matar ya, podéis hacer lo que queráis», bromeó ayer Alejandro Sanz en 'La Revuelta'.

Broncano confirmó que «no funcionó» aunque le invitó a Sanz de ejercer de mediador entre Andy y Lucas, el dúo gaditano que ha separado recientemente entre broncas. «Pues mira, creo que sería más fácil», afirmó entre risas.