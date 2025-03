Monumental rajada de dos concursantes de 'El Conquis' contra su capitán Gorka Ibarguren

A.M. Jueves, 20 de marzo 2025, 09:03 | Actualizado 09:52h. Comenta Compartir

Un concursante invitado a irse -aunque fue más bien una expulsión directa-, el capitán fallando en la prueba definitiva y el adiós de la persona considerada la más fuerte de los azules -aunque poco se ha visto de sus capacidades reales-... El programa del lunes definió el futuro del equipo Corocote liderado por Gorka Ibarguren. Aún sobreviven, pero su extinción está al caer. Su capitán, el llamado a lidearlos, se mostró abatido en el último programa tras pinchar en la tirolina: «No me parece justo que un participante se tenga que ir sin su duelo por un factor externo, que en este caso soy yo. Puedo acabar como el peor capitán de la historia», dijo al terminar la prueba al ver que perdían a Isra. Pero a su autocrítica se suma ahora el fuego amigo. El que más duele. Y encima, por la espalda...

Ayer, durante el debate, se mostró un vídeo de dos de sus pupilas, Ainhoa y Carra. La rajada contra Gorka fue monumental. «Le ha venido grande capitanear este equipo», dijo la primera de ellas. La segunda, directamente, le llamó inmaduro: «Yo cuando tenía 30 años también pensaba que me comía el mundo y, al final, el mundo te come a ti. Yo tengo 40 años y sé lo que tengo que hacer. Que se preocupe de lo suyo», espetó.

Cabe recordar que Carra fue elegida por su equipo como capitana provisional cuando aún no habían llegado los oficiales. Solo lideró una prueba y fue un auténtico desastre, con los azules completamente perdidos y ella gritando a sus compañeros aquello de 'aquí mando yo'. En la última prueba, la de este lunes, la portugaluja perdió el primer banderín al subirse al cayuco y tuvo que ser el propio Gorka quien le avisara para recuperarlo.

Carra, que lleva prácticamente todo el programa diciendo que se quiere ir a casa, cuenta a las cámaras que lo que más le molesta de Gorka es que diga «que hay mucho fuerte en el equipo y luego diga que el conquistador está en los amarillos... Me jode y me da rabia». Se refiere, en este sentido, a las palabras que pronunció Gorka cuando perdieron la última prueba, en buena parte, por su culpa. Los azules iban segundos con ventaja sobre los amarillos, pero el capitán corocote, que se había autoelegido para hacer la tirolina, no dio la talla. «Llevo muchos días sin comer, pero no tengo excusas. El amarillo, que creo puede ser uno de los conquistadores, me ha adelantado por la derecha», reconoció en alusión a Aratz, que ha demostrado de sobra sus dotes para ser un posible ganador.

Carra incluso va más allá. No solo hace un traje a su capitán, sino que dice quién sería para ella su líder ideal: nada menos que Eneko Van Horenbeke. «Es un tío sereno que ha vivido esto mucho y sabe lo que dice y que hablar. Este chico es muy joven y tiene que aprender mucho. Yo tengo diez años más que él y él me puede decir lo que ha vivido en 'El Conquis' pero yo tengo mucha vida vivida también...».

Gorka fue uno de los participanes de El Conquistador del Caribe de TVE -ese que desde el programa de EiTB se encargan de recordar que no es 'el Conquis' verdadero- y su defensor en plató fue David Seco, el gran ausente de los debates de este año.

Ainhoa y Carra del equipo Corocote opinan sobre su capi, Gorka #elconquis9etb pic.twitter.com/tnRYuVUflB — El Conquistador del Caribe ETB (@elconquis_etb) March 19, 2025

Los dardos de Ainhoa sorprenden más. Y es que esta conductora de autobús ha destacado por su perfil bajo y su carácter amable -al menos, hasta ahora-. Sus críticas fueron más dirigidas a la estrategia de Gorka como capitán. «Pregunta la opinión de todos... Si ya sabes cómo somos, cuáles son nuestros pesos, colócanos tú en las pruebas», protestaba la vizcaína. «Dice 'venga, qué hacemos'... ¿Cómo que qué hacemos? ¡Dirige!», censuró. Para ser justos, hay que recordar que Gorka se estrena como capitán y no lo ha hecho precisamente con el mejor equipo...