El monumental enfado de Antonio Orozco con Risto Mejide por Pablo López: «No era tu opinión sino las formas»

Antonio Orozco fue el gran invitado anoche del 'Chester'. Hasta ahora el cantante y compositor catalán había rechazado sentarse con Risto Mejide en su programa. El motivo, un enfrentamiento entre el publicista y su amigo, el también cantante, Pablo López. La relación entre Mejide y López se remonta a 2008 cuando el artista dio sus primeros pasos en la música en 'Operación Triunfo'.

Nada más conocerse, López fue el objetivo de las críticas del entonces juez de 'OT'. Mejide le dijo de todo. Le llamó «pianista de crucero» y se refirió a él de forma despectiva en varias ocasiones como «chepablo». Aquella edición fue una de las últimas del 'talent show' antes de su remodelación y posterior llegada a TVE. Pero Antonio Orozco nunca le perdonó a Risto cómo trató al que considera un «hermano».

«Yo lo pasé muy mal cuando pasó todo lo de Pablo y todo lo de aquella época. Sabes que Pablo es uno de mis mejores amigos, yo daría la vida por él, te lo juro. Le quiero y le admiro por igual. Y sentarme contigo era una cosa difícil para mí, porque a mí eso me hirió como hermano», comenzó explicando el catalán.

Risto entendió su postura pero le invitó a reflexionar sobre lo que en ese momento se había convertido 'Operación Triunfo'. «Hay una de tus canciones de más éxito, que es 'Devuélveme la vida', que no creías que fuese a ser un hit. De hecho fue el quinto single de ese disco. A mí me pasó lo mismo con Pablo, me tienes que entender», le dijo, e insistió con el tema: «Yo en 18 años haciendo de jurado, he hecho 4000 valoraciones. Está bien que en alguna me haya equivocado, ¿no?».

Orozco asintió y se mostró satisfecho de que el mal rollo entre su amigo y el presentador hubiese quedado en el pasado. «Lo bonito al final es que os hayáis vuelto a encontrar y esto esté solucionado», le respondió. Ambos firmaron las paces hace ocho años. Entonces, López se sentó en 'Al rincón de pensar', el programa que Risto dirigió en Antena 3, y ambos acercaron posturas.

Antes de zanjar el asunto y pasar a hablar de la música, Orozco le transmitió a Risto lo que verdaderamente le molestaba de él: «Nunca fue tu opinión lo que me molestó. A mí me molestaban las formas. Cuando nosotros lo veíamos, sabíamos lo que venía a continuación, que era mucho sufrimiento. Han pasado muchos años y nosotros no nos hemos conocido sencillamente por eso».