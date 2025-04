Montoya la vuelve a liar en 'Supervivientes' y encuentra una nueva 'víctima' en su juego

A.M. Viernes, 11 de abril 2025, 07:50 Comenta Compartir

'Ya llueve menos en Honduras', deberán pensar algunos de los supervivientes que ayer ganaron por fin el juego de localización y disfrutarán durante unos días de las comodidades que ofrece una de las playas de los Cayos Cochinos. El grupo de Montoya, Pelayo Díaz, Gala Caldirola, Carmen Alcayde, Damián Quintero y Almácor llevaban muchas semanas pasando penurias sin apenas comida ni elementos para pescar o hacer fuego. Pero, ayer, tras imponerse al otro grupo, cambiarán de playa y el programa les ofrecerá todo lo anterior mencionado para aliviar sus necesidades.

La alegría tampoco les durará mucho. Jorge Javier Vázquez anunció anoche, para sorpresa de todos, que 'Supervivientes' entrará en una nueva fase este domingo. En dos días se vivirá la última expulsión en la playa de los desterrados y el martes se procederá a la reunificación de todas las playas. Así que, adiós privilegios. Montoya y los suyos han tardado demasiado en ganar la dichosa prueba de localización.

Pero la euforia no se la iba a quitar nadie y ayer lo celebraron por todo lo alto. Comenzaron a saltar de alegría, bailar... era imposible no alegrarse por ellos y hasta sus rivales acabaron celebrando también su propia derrota. La otra protagonista de la celebración fue Laura Madrueño que se convirtió en la nueva 'víctima' de Montoya. Algo tiene el utrerano con las presentadoras que siempre forman parte de su show. Ya le tocó a Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones' y ayer el turno fue para Madrueño.

En un momento de euforia Montoya se acercó a la comunicadora y le olió el cuello. Al principio fue chocante pero enseguida todos se lo tomaron a risa y aplaudieron al concursante, que quería mostrar a la audiencia los privilegios que contaban algunos. '¿Veis lo bien que huele?', debió pensar el andaluz.

Por otro lado, a Montoya se le empieza a complicar la convivencia. Koldo y Borja han sido pillados rajando de lo lindo del utrerano y Jorge Javier, que de televisión sabe un rato, lo sacó a la luz anoche. «¿Te tomarías un café con Montoya?», le preguntó al vasco.

El cocinero guipuzcoano reconoció que hizo una curiosa apuesta con el andaluz. Quien adivinase quién de los dos era expulsado antes del concurso invitaba a un café al otro. Sin mebargo, a Montoya aquello no le sentó bien. «Encima, se lo dices a buenas y dice que por decirle eso te importa mucho la nominación. Madre mía...», señaló Borja. El propio Koldo lo corroboró al instante: «Es que era en plan de broma».

Ambos rechazaban firmar una tregua con el andaluz, aunque Koldo trató de matizar su negativa para no sonar demasiado brusco: «Si yo no tengo ningún problema, fue simplemente aquello de la apuesta. Él dijo una cosa y yo le dije que ya no me lo tomaría porque yo no lo conozco y haber discutido no tenía sentido».

Tampoco Koldo iba a encontrar una mano abierta a un encuentro amistoso. Montoya no olvida las fuertes discusiones que tuvieron Koldo y Borja con Anita, su exnovia. «Yo simplemente vi una persona con ansiedad y con angustia y dije 'Koldo, ahí se ha te visto el plumero' porque si duerme con ella y luego la criticas... y eso es lo que tuve. Yo no tuve nada en contra de él, yo defendí una persona», zanjó el utrerano.

