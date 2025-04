Montoya hace saltar las alarmas en 'Supervivientes' por culpa de Manuel: «No puedo más»

Joseba Fiestras Lunes, 21 de abril 2025, 06:58 Comenta Compartir

En cada cita con 'Supervivientes', ya sea en la gala de los jueves o los debates de martes y domingo, Montoya hace algo que le convierte en protagonista. En la de 'Conexión Honduras' volvió a liarla. Al parecer, el cantante andaluz está sobrepasado por todo lo que ocurre a su alrededor y estalló en directo pidiendo ayuda a su 'cómplice', Sandra Barneda. «Ya no puedo, me estoy desfondando y no sé. España y flamencos, sé el apoyo que me dan. Sandra, sé que me miras y me entiendes porque soy persona», declaraba entre lágrimas dirigiéndose directamente a la comunicadora. Ésta le enviaba ánimos desde plató. «Ya sé que es complicadísimo, pero no puedes venirte abajo», brindaba empática. «No me siento bien, no puedo más. No es la comida o haber perdido, no es eso. No sé si he tocado fondo. A nivel emocional, estaba fuerte, pero he revivido muchas cosas. Creo que la gente entenderá que esto está siendo muy duro», argumentaba sollozando el de Utrera.

Todas las miradas apuntaban a Manuel, su máximo rival y con el que había tenido una fuerte discusión. «No lo sabes Sandra. Yo sé que, si me miras, me entiendes. Mírame como persona y dime si esto, como persona, lo aguanta alguien. Que no, que no acaba nunca. Y Manuel no tiene la culpa. Es la situación, es todo muy reciente. A lo mejor, con mi familia es cuando estoy bien. Lo que me importaba es curarme», explicaba Montoya aparentemente roto. «No sirvo para esto», zanjaba. Anita Williams entraba en escena tratando de buscar un razonamiento al comportamiento de su ex. «Nunca lo había visto así de claro y de cabezón», arrancaba la joven aludiendo al choque que había mantenido con Manuel. «Había cogido mucha fuerza mental», reconocía la muchacha mirando tiernamente a Montoya. El aludido se mostraba destrozado. Según ella, la disputa con Manuel le había vuelto a desestabilizar. «Esta persona le dijo cosas muy feas y fuertes. Y por muy fuerte que seas, te puede desestabilizar. Yo le puedo dar todos los consejos, le puedo intentar ayudar o consolar…», afirmaba Anita sensibilizada con quien fue su pareja.

No llegó la sangre al río. Tras el drama montado, Montoya respiró, recuperó fuerzas y cargó de nuevo contra Manuel. Las redes apuntaban a que lo del sevillano «es puro teatro», acusaban. Lo cierto es que su presencia en el concurso es de nota, ya que sabe cómo conseguir que las cámaras se fijen en él. Otra que tal baila es Laura Cuevas. Exiliada en la infraestructura como 'parásita', la hija del mayoral de Cantora no ha superado el desencuentro que tuvo con su marido hace unos días. «Después las cosas tan fuertes que me dijo, que no son verdad, me merezco un gran perdón y que se retracte de todo lo que me dijo», reprochaba en la conexión con Barneda. La periodista le preguntaba entonces qué sentía por su esposo en ese momento. «Ha sido y es la persona más importante que ha pasado por mi vida. No sé si llegaremos a un entendimiento cuando vuelva a España», avanzaba la mujer volviendo de nuevo a la indignación: «De todos modos, lo primero que tiene que hacer es pedirme perdón por las cosas horrorosas que me ha dicho». Así están las cosas.

Temas

Supervivientes

Audiencias