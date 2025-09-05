Montoya reaparece en televisión en el estreno más gris de 'Supervivientes' La segunda edición de 'all stars' se quedó sin saltos de helicópteros por un problema entre la población local y las autoridades

A.M. Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:24 | Actualizado 08:39h.

Ni salto de helicópteros, ni juegos... la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' se estrenó de la forma más gris que se recuerda. Tampoco es habitual que el concurso llegue a los Cayos Cochinos hondureños a comienzos de septiembre, cuando la meteorología no ayuda al desarrollo del concurso. A eso se le sumó los problemas que presenta una de las comunidades autóctonas de las islas con las autoridades locales. Se hizo imposible realizar los saltos desde el helicóptero por motivos de seguridad y se disputó la prueba de líder como algo indispensable para empezar el programa.

Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González, Elena Rodríguez y su hija Adara, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo, Rubén Torres, Alejandro Albalá, Miri Pérez-Cabrero, Noel Bayarri y Tony Spina lucharán por convertirse en leyenda de leyendas. No está en esta edición Montoya.

El andaluz, que finalizó tercero en la última edición, reapareció en plató tras todo un verano refugiado en su casa, sin querer saber nada de las cámaras. Él argumentó un problema de salud mental y anoche en 'Supervivientes' todos le dieron un cariño especial. Por cierto, esta noche se sentará en el plató de 'De Viernes' para dar más detalles sobre su ausencia veraniega.

«Muchas gracias, estoy muy emocionado de revivir todo de nuevo y muy contento. Creo que tenía que estar aquí, donde me han dado todo», comenzó diciendo el sevillano que se hizo famoso en 'La isla de las tentaciones'. Montoya confesó haber sentido «fatiga» en los últimos meses y saca el lado positivo de su crisis mental. «Me ha servido para aprender que no todo vale y, sobre todo, para superar todo lo que he tenido que pasar. Pero aquí estamos».

«Te he echado de menos», se sinceraba Jorge Javier... y Montoya le sacaba una sonrisa con una de sus bromas: «Vengo renovado y depilado». El presentador le contó al joven una anécdota que le ocurrió en sus inicios en televisión con Emilio Aragón. El histórico presentador le confesó a Jorge Javier entonces que «el mundo de la televisión es complicadísimo. A veces es muy duro y no se pasa bien. Pero cuando se pasa bien te compensa...». Esa reflexión se la trasladó Jorge Javier a Montoya para que le ayude en su futuro.

La noche iba a complicarse más para Montoya cuando el programa le puso un vídeo con las mejores imágenes de su paso por el reality. Este se emocionó por completo. «Me recuerdan que, al final, por muy mal que piense que he pasado, yo también he sido superviviente. Por eso, todo no vale. Lo que vale es esto, quedé en una posición elegante, gané pruebas, lo viví todo... pero muy contento y gracias de corazón por este video», dijo entre lágrimas. Jorge Javier le aconsejó que «tienes que ser más indulgente contigo y con lo que crees que ha sido tu paso por el concurso».

En la isla, dados los problemas con la organización, no había mucho que contar. Los concursantes estaban escogidos al dedillo por los enfrentamientos que habían tenido entre ellos en el pasado. Gloria Camila con Iván, Fani con Adara y Elena, Sonia Monroy con Jessica Bueno... Finalmente sí pudo disputarse la prueba de líder y Alejandro Albalá, ex de Isa Pantoja, se alzó como ganador. El premio, librarse de la nominación. Porque aunque era el primer día, las nominaciones volvieron a la palapa de 'Supervivientes'. Así, los concursantes sacaron a la palestra a Fani Carbajo, Noel Bayarri y Kike Calleja. Albalá, como líder, nominó directamente a Gloria Camila.

