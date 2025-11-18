¿Otro Montoya en 'La isla de las tentaciones'? Gilbert Mina echó a correr por la playa al descubrir que su novia, Claudia Chacón, se enrolló con Gerard Arias

B. V. Martes, 18 de noviembre 2025, 08:05

'La isla de las tentaciones 9' ha dejado una escena similar que protagonizó José Carlos Montoya, que echó a correr por la playa hacia la casa donde estaba su novia, Anita', tras ver en un vídeo que le había puesto los cuernos. Pues bien, esta vez el encargado de echar a correr por el arenal ha sido Gilbert Mina. El joven descubrió la deslealtad de su pareja, Claudia Chacón, que se enrolló con Gerard Arias.

Todo ocurrió en la séptima entrega del programa, en el que Gilbert tuvo que ver en una tablet cómo su novia se besaba con Gerard. La reacción fue inmediata. Cogió la tablet y, y, tras arrojarla hacia el mar, echó a correr por la playa en busca de la villa de las chicas. Sandra Barneda trató de frenarlo, sin éxito: «¡Gilbert, por favor, ven aquí!». «¡Cogedlo!», gritó, mientras los miembros del equipo seguían al joven, que consiguió llegar Villa Playa, gritando el nombre de su novia, a quien sorprendió en el jardín junto al resto de habitantes de la casa.

Las imágenes que los chicos ven en su primera hoguera consiguen que Gilbert pierda el control tras descubrir el apasionado beso de Claudia con Gerard en el jacuzzi 😱#LaIslaDeLasTentaciones7, al completo y sin interrupciones, ya en #MediasetInfinity ♾ https://t.co/5Uq9ibXwRq pic.twitter.com/44xE7MWVQy — Mediaset Infinity (@MedInfinityES) November 17, 2025

«¡Primera hoguera, Claudia! ¡Primera hoguera!», le espetó Gilbert mientras su novia le decía que se acercara. «La más digna de todas, ahí está. ¿Qué cojones haces? ¡No me vas a ver en tu puta vida, que seas muy feliz! ¡Eres la primera tía que ha caído en la primera hoguera! ¡Qué asco, se te tendría que caer la cara de vergüenza, vete a tomar por culo!», gritó el joven.

«No te he hecho nada, que sepas que me he reprimido toda la edición», le dijo Gilbert a su chica. Claudia se apartó de sus compañeros para tranquilizarse. «Cógela que se va, cógela que se va», avisó Sandra Barrios, justo antes de que la chica echara a correr. Eso provocó que los solteros de la casa fueran tras ella y la devolvieron a la villa. Sin embargo, ella no estaba por la labor de quedarse. Tras un despiste, salió por la puerta principal y los chicos volvieron a salir tras ella. Uno de ellos cargó con ella al hombro.

«Sinceramente, me ha gustado ver a ese Gilbert, pero siento que por alguna razón, era como tarde», dijo Claudia, quien apuntó que «yo nunca me hubiera dado cuenta de mi situación y creo que al final esto me va a venir muy bien».

Gilbert, de vuelta a la hoguera, se disculpó con Barneda. «Lo siento mucho, me ha podido el momento. Es muy fuerte, no me lo merezco». «Esto va a tener graves consecuencias», advirtió. Por su parte, la presentadora les dijo a los chicos que «por muy fuerte que sea lo que veáis, no podéis hacer lo que ha hecho Gilbert».

Tras lo vivido en la hoguera, Gilbert y sus compañeros trataron de distraerse después. Y lo hicieron con las solteras de la villa a la noche siguiente, con juegos que propiciaban el acercamiento entre ellos.

Noelia y Gilbert llegaron a darse un pico mientras se pasaban el hielo y, tras muchas risas y bailes, ambos acabaron juntos en la piscina. Tras unas palabras entre ellos, él se lanzó un la beso. «Se están liando», dijo Érika sorprendida, mientras Juanpi le pedía silencio para no interrumpir el momento: «Cállate».

Esto hizo saltar la alarma en 'Villa Playa' y Claudia, mientras disfrutaba del momento con Gerard en el jacuzzi, le decía algo a sus compañeros: «Eso es un beso, no hay otra opción, mirad la hora». Y el resto hacían cábalas de quién de todos podría ser.