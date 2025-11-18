El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

¿Otro Montoya en 'La isla de las tentaciones'?

Gilbert Mina echó a correr por la playa al descubrir que su novia, Claudia Chacón, se enrolló con Gerard Arias

B. V.

Martes, 18 de noviembre 2025, 08:05

Comenta

'La isla de las tentaciones 9' ha dejado una escena similar que protagonizó José Carlos Montoya, que echó a correr por la playa hacia la casa donde estaba su novia, Anita', tras ver en un vídeo que le había puesto los cuernos. Pues bien, esta vez el encargado de echar a correr por el arenal ha sido Gilbert Mina. El joven descubrió la deslealtad de su pareja, Claudia Chacón, que se enrolló con Gerard Arias.

Todo ocurrió en la séptima entrega del programa, en el que Gilbert tuvo que ver en una tablet cómo su novia se besaba con Gerard. La reacción fue inmediata. Cogió la tablet y, y, tras arrojarla hacia el mar, echó a correr por la playa en busca de la villa de las chicas. Sandra Barneda trató de frenarlo, sin éxito: «¡Gilbert, por favor, ven aquí!». «¡Cogedlo!», gritó, mientras los miembros del equipo seguían al joven, que consiguió llegar Villa Playa, gritando el nombre de su novia, a quien sorprendió en el jardín junto al resto de habitantes de la casa.

«¡Primera hoguera, Claudia! ¡Primera hoguera!», le espetó Gilbert mientras su novia le decía que se acercara. «La más digna de todas, ahí está. ¿Qué cojones haces? ¡No me vas a ver en tu puta vida, que seas muy feliz! ¡Eres la primera tía que ha caído en la primera hoguera! ¡Qué asco, se te tendría que caer la cara de vergüenza, vete a tomar por culo!», gritó el joven.

«No te he hecho nada, que sepas que me he reprimido toda la edición», le dijo Gilbert a su chica. Claudia se apartó de sus compañeros para tranquilizarse. «Cógela que se va, cógela que se va», avisó Sandra Barrios, justo antes de que la chica echara a correr. Eso provocó que los solteros de la casa fueran tras ella y la devolvieron a la villa. Sin embargo, ella no estaba por la labor de quedarse. Tras un despiste, salió por la puerta principal y los chicos volvieron a salir tras ella. Uno de ellos cargó con ella al hombro.

«Sinceramente, me ha gustado ver a ese Gilbert, pero siento que por alguna razón, era como tarde», dijo Claudia, quien apuntó que «yo nunca me hubiera dado cuenta de mi situación y creo que al final esto me va a venir muy bien».

Gilbert, de vuelta a la hoguera, se disculpó con Barneda. «Lo siento mucho, me ha podido el momento. Es muy fuerte, no me lo merezco». «Esto va a tener graves consecuencias», advirtió. Por su parte, la presentadora les dijo a los chicos que «por muy fuerte que sea lo que veáis, no podéis hacer lo que ha hecho Gilbert».

Tras lo vivido en la hoguera, Gilbert y sus compañeros trataron de distraerse después. Y lo hicieron con las solteras de la villa a la noche siguiente, con juegos que propiciaban el acercamiento entre ellos.

Noelia y Gilbert llegaron a darse un pico mientras se pasaban el hielo y, tras muchas risas y bailes, ambos acabaron juntos en la piscina. Tras unas palabras entre ellos, él se lanzó un la beso. «Se están liando», dijo Érika sorprendida, mientras Juanpi le pedía silencio para no interrumpir el momento: «Cállate».

Esto hizo saltar la alarma en 'Villa Playa' y Claudia, mientras disfrutaba del momento con Gerard en el jacuzzi, le decía algo a sus compañeros: «Eso es un beso, no hay otra opción, mirad la hora». Y el resto hacían cábalas de quién de todos podría ser.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  2. 2 Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido
  3. 3

    El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir
  4. 4

    El asesino de Buesa y su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  5. 5

    Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia
  6. 6

    Un incendio en una empresa de reciclaje de Erandio genera una gran humareda por toda la Ría
  7. 7

    «Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora
  8. 8 El SEPE obligará a los que cobran un subsidio a presentar la declaración de la renta en 2026
  9. 9

    La Ertzaintza constata indicios de delito por el derribo del palacete de Getxo
  10. 10 El Leganés ficha al máximo goleador del Romo juvenil sin respetar su convenio con el Athletic

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Otro Montoya en 'La isla de las tentaciones'?

¿Otro Montoya en &#039;La isla de las tentaciones&#039;?