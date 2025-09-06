Montoya confiesa entre lágrimas que pensó en quitarse la vida: «Salí al balcón, miré para abajo...» El sevillano visitó el plató de '¡De Viernes!', donde aseguró que ha pasado por momentos duros psicológicamente y «mi cabeza brotó a nivel emocional»

A. P. Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:07

Tras su paso por 'La isla de las tentaciones', José Carlos Montoya se ha convertido en un personaje mediático y sus vídeos alcanzaron perfiles de redes sociales en medio mundo. Su carácter enganchó a miles de seguidores y su famosísima carrera en el célebre programa de Telecinco se coló llegó a ocupar minutos en el plató de TheViwe, el espacio dirigido por Whoopi Goldberg.

Aunque en la última edición de 'Supervivientes' se abrió aún más al público y ganó más fama, aunque también recibió numerosas críticas por su paso por el reality y su relación con Anita Williams, que terminó tras el programa. Tras un tiempo alejado de los focos televisivos por recomendación médica, Montoya visitó ayer '¡De viernes!', donde ofreció una entrevista en la que contó cosas hasta ahora desconocidas de su vida personal.

El sevillano afirmó que llegó a pensar en «acabar con todo» y explicó cómo ha pasado este periodo al margen de la vida de la pequeña pantalla. «Este tiempo ha sido un punto de inflexión, han sido seis meses en los que no ha habido tiempo de parar o tranquilizarme. Yo estaba trabajando, era una persona normal y de un día para otro cambió todo. A mí de la tele lo que más me gusta es que es un medio estupendo para transmitir, pero yo soy fan de la salud, he rechazado ofertas que no están en los escritos porque para mí lo más importante es la salud, todo no vale (...) Mi cabeza brotó a nivel emocional porque han sido dos programas con una carga mental muy intensa, yo soy una persona como otra cualquiera que se enamora y que sufre situaciones como cualquier pareja, somos personas normales pero con la diferencia de que somos públicos».

Montoya contó que los últimos programas de 'Supervivientes' le desbordaron psicológicamente: «Cuando regresé de 'Supervivientes' yo ya no estaba bien, esa noche en la gala yo no era yo. Cuando llegué al hotel después del programa estaba desesperado, no entendía nada, no sabía qué hacer con mi vida, no encontraba salida ni sentido a nada».

Tras esto, el sevillano hizo su confesión más dura de la entrevista, asegurando que llegó a pensar en acabar con su vida. «Me llevé a mis padres de vacaciones y mientras ellos estaban allí en la playa, y me da vergüenza decirlo, me asomé al balcón, miré para abajo y me planteé mi vida porque nada tenía sentido. Mi padre sabía que yo no estaba bien y se vino de la playa en ese momento porque decía que no se sentía tranquilo. Estos meses han sido muy duros escuchando dimes y diretes, se han hecho comentarios muy feos sobre mí y yo no he matado ni a una mosca. Los concursos, el éxito y las audiencias están muy bien, pero eso no es la vida».

El de Utrera compartió con la audiencia del programa este duro momento para, en sus propias palabras, «ayudar a otras personas y hacerles ver que se puede salir de situaciones así». Una confesión que ni siquiera sus padres conocían hasta entonces.