El Mono Burgos recuerda entre risas su despido por un comentario «racista» sobre Lamine Yamal: «A mí me llaman mono...» El exportero del Atlético de Madrid trabajaba en Movistar cuando afirmó en una conexión en directo que «si al jugador no le va bien, acaba en un semáforo»

A.M. Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:53 Comenta Compartir

Ha pasado un año y medio desde que Germán Burgos, conocido en el mundo del fútbol como 'El Mono' por sus acrobacias bajo los palos, fuese despedido de Movistar Plus, donde ejercía como comentarista. El motivo fue afirmar, mientras veía unas imágenes de Lamine Yamal golpeando el balón con el hombro, que «si no le va bien (en el fútbol) termina en un semáforo».

Aquel comentario fue tachado de «racista» en las redes sociales y, dado el revuelo generado, Movistar decidió despedir a su colaborador y abroncar al resto de tertulianos del programa de Susana Guasch, que se tomaron con humor el polémico comentario.

De aquello, el 'Mono' no se arrepiente porque lo considera un «chiste». Lo ha recordado junto a Josep Pedrerol en 'El Cafelito' y ha sido muy sincero al respecto: «Quizás no haya tantos malabaristas y gente divina... Es un elogio en forma de chiste pero lo bueno de todo esto es que a mí me dicen mono ja,ja,ja... no encaja por ningún lado».

El exportero del Atlético de Madrid y exayudante de Cholo Simeone le lanzó una pregunta a Pedrerol. «¿Dónde se ve el talento?». Y el presentador respondió que «en la calle», entonces el 'Mono' se lo agradeció. «Entendiste todo», le dijo antes de explicar cómo se produjo aquel despido de Movistar.

«Yo les llamé a ellos (a Movistar) para decirles que me iba. Estaban pagando mucho dinero por hacer las entrevistas en las previas y no estaban (los jugadores)», aseguró Burgos sin mencionar explícitamente el veto que sufrió Movistar por parte de la plantilla del Barça y PSG en una previa de un partido de Champions. «Les dije 'chao, yo me bajo para no hacer problemas'».

Tras aquel episodio, Burgos tuvo un encuentro con Laporta. Fue espontáneo. Se saludaron afectuosamente, según relata el exfutbolista, y hablaron sobre el comentario. «Me dijo que se había ido todo de madre y me invitó a un entrenamiento del Barça de Flick», contó. 'El Mono' zanjó el asunto desmintiendo que lo pasase mal tras su despido. «Se entendió perfectamente por la gente del fútbol», sentenció.