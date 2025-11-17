La modelo que cambió las pasarelas por el hábito y se convirtió en la hermana Eva Kamila Rodrigues Cardoso tomó la decisión de hacerse monja a los 18 años

La hermana Eva se ha convertido en una de las monjas más famosas de Brasil. La joven, cuyo nombre es Kamila Rodrigues Cardoso, fue modelo hasta los 18 años, cuando decidió dejar las pasarelas y enfudarse el hábito. Ahora tiene 21 y unos vídeos en las redes sociales le han hecho viral.

La joven nació en Patos de Minas (Minas Gerais) y se ha hecho tremendamente popular tras un vídeo en el que se le ve ofreciendo rosarios, crucifijos y llaveros religiosos en un bar. La escena fue grabada por un cliente, la subió a redes y se hizo viral en cuestión de horas. La curiosidad de los internautas aumentó para conocer la historia de esta chica, a la que bautizaron como la 'monja modelo' por su aspecto físico y carisma frente a la cámara.

La hermana Eva forma parte de la Congregación Sancta Dei Genitrix, una comunidad independiente, no vinculada oficialmente a la Iglesia Católica Apostólica Romana. La joven abandonó las pasarelas tras trágico episodio en su vida. Su padre murió cuando ella tenía solo nueve años. Un aspecto que marcó su adolescencia y que le dejó un gran vacío que ni el éxito en la moda logró llenar. «Ser modelo ya no le llenaba el corazón», afirmó a medios brasileños.

A los 18 años se acercó más a la Iglesia. Comenzó a rezar el rosario y a participar en grupos de oración. Un día, durante una misa, vio pasar a una monja y algo hizo click: se imaginó a sí misma con hábito y velo, dedicando su vida al servicio religioso.

«Encontré la verdadera belleza en el silencio, la oración y el servicio», dijo, dejando claro que, para ella, el cambio de las pasarelas al convento no fue una renuncia, sino una elección de plenitud.

