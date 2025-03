Mónica Naranjo aclara su supuesto ingreso en una secta: «Lo alargaron bastante»

Joseba Fiestras Lunes, 17 de marzo 2025, 22:51 Comenta Compartir

Son treinta años de carrera musical, tres décadas repletas de éxitos y anécdotas que Mónica Naranjo repasó ante Pablo Motos. La artista conmemoraba la efeméride asistiendo a 'El Hormiguero' para charlar sobre la gira 'Greatest Hits Tour', con la que recorre los recintos más emblemáticos de España. Pero, antes, tocaba regalar cariño. «Tú tienes el mayor de los atractivos, que eres muy bonito por dentro», ponderó la cantante ante el embelesado presentador que se levantó para darle un abrazo ante el halago.

«Cuando iniciamos esta aventura, le dije al equipo que, para que no me pusiera nerviosa, lo hiciéramos por etapas. Así, hacemos seis conciertos en España, luego volvemos a México, vamos a EEUU…», contaba Naranjo sobre su itinerario musical. Motos se detenía en Texas y preguntaba si allí se sabían sus letras. «Pues mira, la primera vez fue en Chicago y me quedé sorprendida. Me quedé como loca. Sentía que tenía algo pendiente en mi vida antes de ir a tocar en EEUU. Tenía la obligación de ir», afirmaba antes de abordar un tema peliagudo. Hace unos meses publicaron que se había metido en una secta. «Fue gracioso porque yo estaba de promoción en México y les decía a mis compañeros que estaban contando que Mónica Naranjo había desaparecido porque le había captado una secta. Cuando tienes claro quién eres y a dónde vas, qué te importa lo que digan. No tiene sentido», explicaba resignada. Todo arrancaba con la posposición de un recital que iba a dar en Miami por culpa de un promotor. «Cuando se cancela un concierto es un dramón porque no sabes cuántas personas cogen aviones, alteran su vida… En aquel momento no podíamos decir qué pasaba porque no se podía, y ahí empezó todo el bulo de que había desaparecido. Y lo alargaron bastante», recordaba un tanto indignada.

Su nuevo tema lo ha hecho con Nebulossa, el dúo que representó a España en Eurovision, festival del que se declara fan, aunque con matices. «No siempre puedo verlo, pero si me mola. Y eran ellos los que tenían que ir ese año porque 'Zorra' era una gran canción», declaraba Naranjo señalando a María 'Mery' Bas y Mark Dasousa. Y sobre la polémica que generan algunas letras, la entrevistada opinó: «Son súper creativas. Una periodista me preguntó si no me molestaban algunas porque echan por tierra a la mujer. Yo le dije a ver si a ella le molestaban y dijo que sí. Era ella la que tenía el problema. Al final, lo que hacemos nosotros es crear cultura».

En treinta años de carrera pasa de todo. En una ocasión, a Mónica Naranjo le tiraron una lata de cerveza durante un concierto y la dejaron inconsciente. «Nunca antes subió tan pronto la cerveza a la cabeza», bromeaba la aludida. «Yo me desperté en la habitación del hotel, ni siquiera me llevaron al hospital. Me tiraron una lata de XX lager, nunca se me olvidará. Y cuando el público cogió a la persona, dijo que me amaba. Pensé, coño pues no me quieras tanto», ironizaba. «Me dejó un dolor en la sien tremendo, lo único que me aliviaba era que me iba a Cancún a descansar al día siguiente. Se me fue el mal enseguida», recordaba la intérprete que después de esta gira piensa en reposar los directos. «No me retiro, que quede claro. Pero necesito tiempo para poder hacer otras cosas. Son muchas giras seguidas y yo me las tomo de forma muy intensa. Necesitaré tiempo para mí, para pensar, para componer. Seguiré grabando y haciendo televisión, pero el directo lo voy a dejar durante un tiempo. No sé cuánto, pero bastante», informaba.