El momento surrealista de Iñaki López y Andrea Ropero en un concierto de Sabina en el BEC: «Parecíamos Felipe y Letizia»

Iñaki López y Andrea Ropero han hecho gala en varias ocasiones de su pasión por la música. Uno de sus artistas favoritos es Joaquín Sabina, con quien mantienen una estrecha relación. La periodista de La Sexta, colaboradora de 'El Intermedio', ha sido entrevistada este jueves en la Cadena Ser y ha desvelado el origen de esta amistad.

La pareja del presentador portugalujo ha contado que ella e Iñaki entrevistaron a Joaquín Sabina cuando trabajaban en 'La Sexta Noche', el programa que les unió. Varios años después de aquella primera entrevista, justo cuando Andrea Ropero acababa de dar a luz a su hija Jara, la mujer de Joaquín Sabina les invitó al concierto que iba a dar en el BEC de Barakaldo.

«Me llamó Jimena, la mujer de Joaquín, diciendo que viniera al concierto». A pesar de que no tenía del todo claro qué hacer, pues nunca había dejado a la cría, esta llegó a la conclusión de que iba a salir por Joaquín. Y una vez allí se llevó una gran sorpresa. «Se la quiero dedicar a dos amigos a los que hace mucho que no veo, Iñaki López y Andrea Ropero», lanzó Sabina por sorpresa.

En ese momento, las cámaras se dirigieron a la pareja y estos no sabían muy bien cómo reaccionar: «Yo estaba en shock, se me paró el corazón. Iñaki me preguntó que qué hacíamos y yo le dije que se levantara y saludara». Y el periodista siguió paso a paso sus indicaciones: «De repente veo que está saludando así a más de 10.000 personas en el BEC, como si fuéramos Felipe y Letizia. Fue un momento muy bonito... ¡cómo lo voy a olvidar!», ha recordado Andrea entre risas.