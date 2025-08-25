El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El momento especial que Marta Pombo ha vivido en Bilbao

Durante sus vacaciones, la influencer visitó a la persona que la ayudó recuperar su bienestar emocional

Rochell De Oro

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:09

Para la influencer Marta Pombo, la depresión no es una enfermedad desconocida. Tras su separación de Luis Giménez, su primer marido, la joven hizo un parón en sus redes sociales porque su salud mental se vio gravemente afectada.

«Yo no quería salir de la cama, pero además, no quería pensar, quería desconectar mi cerebro y no estar. No sentía ilusión por nada, nada me motivaba, no podía pensar en un futuro porque no veía un camino...», relató en varios medios de comunicación.

No obstante, después de recibir apoyo psicológico y psiquiátrico, comenzó a sentirse mejor. Además, encontró apoyo en una bilbaína que la acompañó a distancia durante su proceso de recuperación. Por ello, durante sus vacaciones en Bilbao, Marta decidió visitarla y conocer en persona a quien la ayudó a recuperar su bienestar emocional.

Begoña Andreiñua forma parte del grupo Escuela Victoria Regia, un centro que ofrece cursos y formación sobre crecimiento personal, autoconocimiento y trabajo energético. La vizcaína tiene una amplia trayectoria en Rebirthing (Respiración consciente y conectada), también se especializa en Geometría Sagrada y en la comunicación animal. Además, es experta en la liberación del dolores inconscientes y creencias limitantes.

Sus prácticas y conocimientos ayudaron a enfocar la energía de la influencer que hoy disfruta plenamente de su vida y la comparte con todos sus seguidores. El emotivo encuentro quedó retratado en la cuenta de instagram de Pombo, que no dudó en recomendar el trabajo de la especialista bilbaína.

