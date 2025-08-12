El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El momentazo de una concursante de Urduliz en el 'Grand Prix del verano'

La joven se lanzó con un irrintzi antes de una prueba

B. V. | G.C.

Martes, 12 de agosto 2025, 07:58

El 'Grand Prix del verano' dejó un momento que asombró a muchos. Fue cuando una de las concursantes de Urduliz soltó un fuerte irrintzi antes de una prueba. Ramón García fue quien invitó a la joven a lanzarse con ese grito tradicional vasco, caracterizado por ser agudo, estridente y prolongado y emitido en un solo aliento.

«Esto que escucháis es un irrintzi», explicó el presentador vizcaíno, quien no ocultó con algún guiño que otro su predilección por sus «paisanos de Urduliz».

La joven Julene cogió el micrófono y no lo dudó. Ante la atenta mirada del humorista Sergio Bezos, encargado de avivar al público de 'La Revuelta' desde la butaca, la chica lanzó un fuerte irrintzi. Hasta el propio Ramón García quedó impresionado.

A pesar de su empeño, Urduliz fue eliminado este lunes la semifinal del 'Grand Prix del verano'. Los vizcaínos cayeron ante Cubas de la Sagra. El pueblo madrileño espera al rival en la final, que será Herencia (Ciudad Real) o San Sebastián de la Gomera (Canarias), que se ven las caras la próxima semana.

