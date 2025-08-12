El momentazo de una concursante de Urduliz en el 'Grand Prix del verano' La joven se lanzó con un irrintzi antes de una prueba

B. V. | G.C. Martes, 12 de agosto 2025, 07:58 Comenta Compartir

El 'Grand Prix del verano' dejó un momento que asombró a muchos. Fue cuando una de las concursantes de Urduliz soltó un fuerte irrintzi antes de una prueba. Ramón García fue quien invitó a la joven a lanzarse con ese grito tradicional vasco, caracterizado por ser agudo, estridente y prolongado y emitido en un solo aliento.

«Esto que escucháis es un irrintzi», explicó el presentador vizcaíno, quien no ocultó con algún guiño que otro su predilección por sus «paisanos de Urduliz».

Irrintzi: o cómo empezar una prueba por todo lo alto.

En un minuto, esos bañistas de Cubas se han hecho un poco más pequeños.

Eskerrik asko, Julene.#GrandPrixSemi1

⭕️ Directo: https://t.co/2GMl626b9H pic.twitter.com/feCYXT5bGZ — La 1 (@La1_tve) August 11, 2025

La joven Julene cogió el micrófono y no lo dudó. Ante la atenta mirada del humorista Sergio Bezos, encargado de avivar al público de 'La Revuelta' desde la butaca, la chica lanzó un fuerte irrintzi. Hasta el propio Ramón García quedó impresionado.

A pesar de su empeño, Urduliz fue eliminado este lunes la semifinal del 'Grand Prix del verano'. Los vizcaínos cayeron ante Cubas de la Sagra. El pueblo madrileño espera al rival en la final, que será Herencia (Ciudad Real) o San Sebastián de la Gomera (Canarias), que se ven las caras la próxima semana.

Temas

Televisión

Urduliz

Audiencias