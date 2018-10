Ashley Graham: «Mi cuerpo es solo mío» Ashley Graham. / Virginia Carrasco Sus rotundas medidas han protagonizado las portadas de las revistas más prestigiosas, desde Vogue a Harper's Bazaar, pasando por la de Sports Illustrated en su edición de trajes de baño GLORIA SALGADO Madrid Lunes, 15 octubre 2018, 15:35

La mirada felina de Ashley Graham (Nebraska, 1987) desafía a los transeúntes desde un buen puñado de marquesinas, en las que se puede admirar una voluptuosidad con la que ha conseguido romper con los estereotipos del mundo de la moda.

Sus rotundas medidas -unos 80 kilos para una talla 44- han protagonizado las portadas de las revistas más prestigiosas, desde Vogue a Harper's Bazaar. Aunque la que tiene más 'mérito' es la de Sports Illustrated en su edición de trajes de baño. Fue en 2016, y con ella se erigió en la primera modelo de talla grande en protagonizar el codiciado número.

«Creo que es genial que finalmente la industria de la moda esté volviéndose más inclusiva» Ashley Graham

Logros que no han maleado a una joven que se pone al mundo por montera y que no entiende de límites, por eso ha aceptado protagonizar la campaña 'I am what I am' ('Soy como soy'), de Violeta, la línea de Mango que ha ampliado el espectro del tallaje -de la 42 a la 54- en la firma de bajo coste. Para presentar la nueva temporada ante la prensa se ha decantado por un ceñidísimo pantalón negro con el que presumir de curvas y una camisa tono ocre anudada bajo su generoso escote. Toda una declaración de intenciones que ha acompañado con un coherente discurso. «Creo que es genial que finalmente la industria de la moda esté volviéndose más inclusiva».

Preguntada por la última polémica en la que se ha visto envuelta al publicar una foto en Instagram en la que parecía que había bajado de peso, por lo que fue criticada, ha asegurado que tiene la misma talla de siempre y que el vestido de la imagen daba una impresión errónea. Aún así, se muestra sorprendida por tener que dar explicaciones: «Esto solo nos lo hacemos entre mujeres. Los hombres no lo hacen. Ellos no comentan al verse si parece que has adelgazado o engordado». Y ha insistido en que ella no está para agradar a nadie. «Mi cuerpo es solo mío».