El millonario patrimonio de Aitana con tan solo 25 años

Desde que se dio a conocer en 'Operación Triunfo' en el año 2019, Aitana no ha parado y ha labrado una carrera musical de éxito en todo el mundo. La catalana, aunque quedó segunda -por detrás de Amaia Romero-, ha sido, sin ninguna duda, la 'alumna' más destacada de aquella promoción. Al finalizar el concurso, firmó un contrato con la discográfica Universal Music Group y desde entonces ha publicado tres álbumes de estudio que han arrasado.

En estos seis años, ha amasado una fortuna que este miércoles no tuvo reparos en desvelar en 'La Revuelta'. La cantante de éxitos como 'Mariposas' o 'Los ángeles' visitó a su amigo David Broncano para promocionar el documental del que es protagonista y en el que habla de su depresión -se estrena este 28 de febrero en Netflix-.

Como es habitual, el cómico jienense le lanzó las preguntas clásicas del programa: su situación financiera y su actividad sexual. Aitana desveló su millonario patrimonio con tan solo 25 años. Eso sí, primero miró al público, ya que allí se encontraba su padre, Cosme Ocaña, y necesitaba su aprobación para revelar las cifras.

Broncano imita el baile sensual de Aitana

Aitana contó que su padre gestiona sus cuentas y explicó que tiene cuatra casas: una en la que reside en Barcelona, una vivienda secundaria en Miami y otras dos que tiene alquiladas. «Están bien. Están a buen precio», apuntó la cantante. Así, la catalana reveló que su patrimonio, teniendo en cuenta estas viviendas, alcanza los 4,5 millones de euros.

«Joder, me está entrando una depresión a mí ahora», bromeó Grison. «De lo demás no me queda tanto porque casi todo lo invierto en patrimonio», añadió Aitana. Broncano agradeció su sinceridad. En la pregunta del sexo sí se anduvo con más rodeos y fue cuando propuso a Broncano imitar su sensual y polémico baile.