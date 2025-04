El millonario José Elías sobre el impacto de la IA en el mercado laboral: «Ser arquitecto o ingeniero ya no aporta nada» El conocido empresario figura entre los 100 españoles más ricos según la lista Forbes

Marina León Miércoles, 2 de abril 2025, 19:48

José Elías alcanzó el éxito empresarial con Audax Renovables, una empresa independiente dedicada a desarrollar energías limpias. Tanto es así que el empresario es uno de los 100 españoles más ricos según la lista Forbes. También se dedica a ofrecer consejos para inversores y emprendedores a través de sus redes sociales.

Así, el millonario ha protagonizado varias polémicas sobre temas económicos y políticos durante su participación en programas de televisión. Esta vez Elías ha hablado en su canal de YouTube sobre la Inteligencia Artificial y su impacto en el mercado laboral. Lo ha hecho junto a su compañero Eric Ponce, informático y creador del podcast 'Búscate la vida'.

Según Ponce, hay trabajos «que no puedes sustituir por una máquina, como el fontanero que va a tu casa a arreglar una tubería», apunta. Ambos coinciden en que en que los trabajos manuales como carpintería, electricidad o fontanería podrían ser en un tiempo los mejor pagados debido a la escasez de profesionales. «Seguramente, los trabajos manuales los hará la gente sin estudios pero se ganarán mejor la vida. Y los trabajos con estudios serán menos cansados, pero ganarás menos«, afirma.

«Hoy en día, ser arquitecto o ingeniero ya no aporta nada, porque hay muchos. Lo que aporta es ser electricista o mecánico de coches», opina el empresario. Por su parte, cuentan que herramientas como ChatGPT ya forman parte del día a día de muchas personas. «Llegará un momento en el que estaremos interactuando solo con ChatGPTs, que ya no sabrás con quién estás hablando«, señalan.

Sin embargo, el empresario apunta que la IA no solo afectará a los trabajos manuales. «Ayer mi hijo estaba estudiando las ecuaciones lineales de dos variables. Para saber el resultado, hizo una foto del ejercicio, la sube a ChatGPT y la IA lo resuelve. No necesitas un profesor», afirma. «Quién te dice que en un tiempo no pueda haber unas cabinas en las que te subes, te pesan, te valoran... te hacen una revisión médica en cero coma», sugiere. Por último, ante la pregunta de Ponce sobre si ve la IA como una inversión a futuro, Elías apunta que «siempre intento imaginarme la sociedad de aquí a 20 años y es bastante fácil acertar».