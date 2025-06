El millonario coste del tratamiento contra la leucemia de Sergio Peris-Mencheta en EEUU

Gabriel Cuesta Miércoles, 11 de junio 2025, 11:57 Comenta Compartir

«Tengo la suerte de que al pertenecer al sindicato de actores de Estados Unidos contaba con el mejor seguro que hay». Sergio Peris-Mencheta contó con un millonario respaldo económico para salir adelante y superar una leucemia que puso en jaque su vida. Su tratamiento costó nada más y nada menos que 5 millones de dólares. Inasumible a nivel particual, pero por suerte incluido dentro de la organización del sector en EEUU.

La cifra la desceló el intérprete en el programa 'La Noche en 24 horas', donde presentó su último trabajo teatral, Blaubeeren, y su libro '730 días', en el que narra el proceso para superar esta dura enfermedad. Peris-Mencheta ha contado que se quedó en EEUU, donde vivía, porque tenía contaba con el sostén económico de este seguro. «Es importante decir que cuesta lo mismo aquí que allí. La diferencia es que aquí nos lo paga la Seguridad Social. El tratamiento ha costado casi cinco millones de dólares, que es lo que le habría costado a la sanidad española si lo llego a hacer aquí. La diferencia es que allí te lo mandan: que sepas que has costado esto. Creo que aquí habría que mandarlo», defendía.

El actor ha insistido en que en España «cada vez que cogemos una ambulancia, que nos ponen una vacuna, que tenemos cualquier tipo de tratamiento, deberían mandarnos lo que realmente ha costado porque no sabemos valorar la suerte que tenemos». Y lanzó una daga al actual presidente de Estados Unidos. «Hay mucha gente que está saliendo de allí por patas, no porque Trump haya decidido que se vayan, sino de motu proprio están diciendo: qué pinto aquí, con las políticas de este hombre. Y uno de los principales destinos, al menos de la mayoría de la gente que conocíamos, es España. Quieren venir a España, concretamente a Valencia», detallaba.

Pocos días atrás, Peris-Mencheta contó en Telecinco los efectos secundarios y avances «muy poco a poco». «Me encuentro con las manos hinchadas, náuseas, los pies y las rodillas se me hinchan... todas las articulaciones dan guerra. Por suerte, la cabeza más o menos va funcionando». «He tenido sustos, porque de repente tenía vacíos de memoria que luego he visto, porque Marta (su esposa) y yo grabamos un documental del proceso y he visto imágenes que no recordaba, como si no hubieran pasado, menos mal que se grabaron porque no tengo conciencia de haberlas vivido», confesaba.

Fue en 2023 cuando se le diagnóstico al actor, que saltó a la fama en 'Al salir de clase', leucemia aguda mielodisplásica. Su aspecto físico ha experimentado ahora una clara mejoría con respecto a hace un año, cuando sorprendió a sus seguidores su delgadez y el tono ennegrecido de su rostro.