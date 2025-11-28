Millie Bobby Brown rompe su silencio sobre su compañero David Harbour en 'Stranger Things' El periódico 'Daily Mail' publicó una supuesta denuncia de la actriz a su compañero por «acoso e intimidación»

Viernes, 28 de noviembre 2025

La actriz Millie Bobby Brown, conocida al dar vida a Once en 'Stranger Things', ha roto su silencio tras las informaciones del 'Daily Mail' que apuntaban a que había interpuesto una denuncia formal por «acoso e intimidación» contra su compañero de reparto David Harbour.

Al menos, sus declaraciones en una entrevista para 'The Hollywood Reporter' van completamente en otra dirección justo cuando la última temporada de la exitosa serie acaba de ver la luz. «Llevamos 10 años haciendo esto. Siempre hemos estado unidos en ello, amamos esta serie por encima de todo y valoramos nuestra amistad por encima de cualquier cosa», contestaba Brown al ser preguntada por la buena sintonía con el intérprete en los actos de promoción de los capítulos finales.

La actriz insistió en que había sido «muy agradable» y «realmente emocionante» coincidir con el intérprete que da vida al sheriff Jim Hopper. Ese reencuentro «fue bastante nostálgico», señala la joven, al recordarle cuando su personaje, Once, «está creciendo, intentando encontrar su propia voz, y él intenta ser padre». «Esa dinámica definitivamente vuelve a cobrar importancia, y estoy muy emocionada de que la gente la vea», remataba.

Según las informaciones publicadas por el 'Daily Mail', Brown presentó una denuncia formal por supuesto «acoso y hostigamiento verbal» contra Harbour, que encarna a su padre adoptivo en la famosa producción de Netflix. El documento de numerosas páginas, según la noticia publicada, no apunta acoso de índole sexual, tan solo en el ámbito del trabajo.

Según informaba el tabloide británico, la denuncia se hizo antes del inicio del rodaje de esta quinta y última temporada del proyecto. Al parecer, Netflix habría abierto una investigación interna «larga», aunque no han trascendido detalles al respecto. La noticia detallaba que se relataban episodios que calificaba como acoso e intimidación laboral. La joven intérprete ha estado acompañada de un representante personal en el rodaje de los definitivos capítulos de la saga.

«Millie Bobby Brown presentó una queja formal por acoso y hostigamiento antes de que empezaran a rodar la última temporada. Había páginas y páginas de acusaciones. La investigación se prolongó durante meses», aseguraba una fuente anónima del periódico británico que el tabloide identifica como «una amiga de la señora (Lily) Allen», cantante y exmujer de Harbour. Hace tan solo unos días, llegaba a las tiendas el nuevo disco de la Allen, 'West End Girl', una colección de canciones compuesta tras la separación.

Netflix, los representantes de Harbour y Brown y los creadores de 'Stranger Things', Matt y Ross Duffer, no han respondido a las preguntas de la prensa al respecto. «Netflix jamás comentará una investigación interna, pero el hecho de que no lo hayan negado dice mucho. 'Stranger Things' ayudó a situar a Netflix en el mapa. Millones de fans en todo el mundo llevan tiempo aguardando el desenlace. Nadie quiere que nada les desvíe la atención», añade la fuente al Daily Mail.

La queja formal interna de Brown se produjo supuestamente en 2023, antes del inicio del rodaje de la quinta temporada, que llegará a Netflix dividida en tres partes: los primeros cuatro episodios se estrenaron el 26 de noviembre, los tres siguientes lo harán el 25 de diciembre y el capítulo final, el 1 de enero de 2026.

