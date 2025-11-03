El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Millie Bobby Brown denunció a David Harbour por «acoso» antes de rodar la temporada final de 'Stranger Things'

La serie estrena antes de final de año su temporada final

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:11

La actriz Millie Bobby Brown, protagonista de la conocida serie 'Stranger Things' al dar vida a Once, presentó una denuncia formal por «acoso y hostigamiento verbal» contra David Harbour, que encarna a Jim Hopper, su padre adoptivo en la famosa producción de Netflix. El documento, de numerosas páginas, no apunta acoso de índole sexual, tan solo en el ámbito del trabajo.

Según informa Daily Mail, la denuncia se hizo antes del inicio del rodaje de la quinta y última temporada del proyecto. Netflix abrió una investigación interna «larga», aunque no ha trascendido el resultado de la misma. En ella detalla episodios que califica como acoso e intimidación laboral. La joven intérprete ha estado acompañada de un representante personal en el rodaje de los definitivos capítulos de la saga.

«Millie Bobby Brown presentó una queja formal por acoso y hostigamiento antes de que empezaran a rodar la última temporada. Había páginas y páginas de acusaciones. La investigación se prolongó durante meses», asegura una fuente anónima del periódico británico que el tabloide identifica como «una amiga de la señora (Lily) Allen», cantante y exmujer de Harbour. Hace tan solo unos días, llegaba a las tiendas el nuevo disco de la Allen, 'West End Girl', una colección de canciones compuesta tras la separación.

Netflix, los representantes de Harbour y Brown y los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer, no han respondido a las preguntas de la prensa al respecto. «Netflix jamás comentará una investigación interna, pero el hecho de que no lo hayan negado dice mucho. Stranger Things ayudó a situar a Netflix en el mapa. Millones de fans en todo el mundo llevan tiempo aguardando el desenlace. Nadie quiere que nada les desvíe la atención», añade la fuente al Daily Mail.

La queja formal interna de Brown se produjo en 2023, antes del inicio del rodaje de la quinta temporada, que llegará a Netflix dividida en tres partes: los primeros cuatro episodios se estrenan el 26 de noviembre, los tres siguientes el 25 de diciembre y el capítulo final el 1 de enero de 2026.

