Millie Bobby Brown confiesa en 'El Hormiguero' cómo fue su despedida de 'Stranger Things' La actriz presentó su película 'Estado eléctrico' y Pablo Motos no dudó en preguntarle por la serie que le catapultó a la fama

Joseba Fiestras Jueves, 6 de marzo 2025, 23:14 Comenta Compartir

Se dio a conocer con la serie 'Stranger things' en la que daba vida a 'Eleven'. Millie Bobby Brown destacó con una interpretación robusta y convincente que le catapultó a la fama. Su carrera sigue y ahora le toca encarnar a una adolescente huérfana que atraviesa el oeste americano con un robot misterioso y un vagabundo excéntrico en busca de su hermano menor. Lo hace en la película 'Estado eléctrico', cinta que promocionaba este jueves en 'El Hormiguero'.

«Es una historia basada en una especie de años 90 alternativos», declaraba la actriz que comparte protagonismo en el largometraje con Chris Pratt. «Tengo una granja en EEUU y él también. Eso nos sirvió para crear un vínculo, nuestro amor por los animales. Además, es un tipo muy divertido, me partía con él», afirmaba sobre su compañero de reparto.

“Estado eléctrico” nos hará reflexionar sobre la realidad y la adicción a la tecnología #MillieEH pic.twitter.com/4QVoFpD5vS — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 6, 2025

La tecnología avanzada destaca en el filme de Millie Bobby Brown, algo que puede ser una metáfora de los tiempos actuales. «Las gafas de realidad virtual que aparecen en la película representan lo que son los móviles para nosotros. Hay mucha gente que va por la calle mirando la pantalla del móvil y la peli lleva ese mensaje, ayuda a que el público reflexione sobre ello y la relación entre la realidad y la tecnología», explicaba la artista.

💬 Millie Bobby Brown: “Espero que las redes sociales se conviertan en un lugar más seguro” #MillieEH pic.twitter.com/zD1NB00F7S — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 6, 2025

Pablo Motos le preguntaba sobre la inseguridad que a algunas personas les generan las redes sociales. «Creo que pueden ser un entorno muy negativo, sobre todo para los jóvenes. Espero que se conviertan en un lugar seguro para que la gente pueda difundir amor, en lugar de tanto odio», manifestaba. Ella, siendo aún una niña, se encontró con insultos crueles en las redes. «No creo que la prensa o las redes sociales o los adultos en general deban difundir mensajes de odio o hacerle bullying a menores, en este caso a actrices infantiles. Yo tuve un gran apoyo, así que tuve suerte», recordaba.

El mejor consejo de Millie Bobby Brown para caminar sin ser dañado #MillieEH pic.twitter.com/YEtCWLdsTg — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 6, 2025

«Me encanta la autenticidad, que la gente sea como es. No le haré bullying jamás a nadie», declaraba la estrella de Hollywood, antes de enviar un consejo a los jóvenes que aspiran a ser como ella. «Mantén a tu familia siempre cerca, ten buenas intenciones siempre y ten un buen círculo íntimo alrededor porque son las personas que te van a defender, los que te van a dar cariño y positividad. Y si tienes dudas, pregúntales a ellos», recomendaba.

A la granja para desconectar

¿Qué significan los animales para Millie Bobby Brown? #MillieEH pic.twitter.com/RXxMru1Caj — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 6, 2025

A la hora de desconectar, vuelve a su granja. «Si tengo estrés o ansiedad, vuelvo allí, me siento con mis animales y notan que estoy mal. Tienen una gran intuición. Y estar con ellos es uno de mis momentos favoritos», comentaba desvelando que ha recogido a decenas de perros de la calle para rehabilitarlos.

¿Cómo ha sido el final del rodaje de @Stranger_Things? Millie Bobby Brown responde #MillieEH pic.twitter.com/FrpgpvcQO8 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 6, 2025

Millie acaba de rodar la última temporada de 'Stranger things'. «Ha sido algo muy emotivo porque me encantaba la serie, el equipo, el reparto, los creadores… Me ha encantado formar parte de ella durante los últimos diez años de mi vida. Estaré siempre agradecida. Rodar la última escena fue muy emocionante, pero solo lloré un poco, y fue por pena, no por alegría», aseguraba.

“Quiero empoderar a las mujeres”, Millie Bobby Brown tiene su propia productora y tiene claro lo que quiere destacar #MillieEH pic.twitter.com/w4vl7a4SMl — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 6, 2025

Ahora, la actriz ha montado su propia productora. «Quiero destacar a mujeres empoderadas, contar historias que normalmente no se contarían. Que sirvan de inspiración a las mujeres jóvenes del mundo», descubría.