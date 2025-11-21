Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE» La periodista y el secretario general del PP se lanzan reproches a raíz de la resolución judicial a Álvaro García Ortiz

Bruno Vergara Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:46 | Actualizado 11:56h.

La condena histórica al fiscal general del Estado ha tenido numerosas reacciones políticas. Tanto del Gobierno como de la oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Álvaro García Ortiz de ser un «peón» del Ejecutivo contra el su partido y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este viernes ha sido el secretario general de su formación, Miguel Tellado, quien ha valorado el fallo del Tribunal Supremo. Y lo ha hecho en una conexión en directo en el programa 'La hora de La 1', en la que ha lanzado numerosas acusaciones contra TVE y se ha enzarzado con la presentadora Silvia Intxaurrondo cuando ha señalado que el Gobierno utiliza a la televisión pública para su propio beneficio informativo.

Sobre la condena al fiscal general, Tellado ha afirmado que es un «hecho sin precedentes, de una gravedad tremenda y brutal». Asimismo, ha señalado que el García Ortiz «no debería» haberse mantenido en el cargo una vez imputado, «ni el Gobierno permitirlo». Y ha comenzado a acusar al presidente Pedro Sánchez, quien, a su juicio, «tiene la responsabilidad política máxima de todo lo ocurrido». «El fiscal es un delincuente. No lo dice el PP, lo dice el Tribunal Supremo», ha añadido.

Después ha comenzado a criticar con dureza a TVE por su papel en la cobertura informativa de esta causa. Tellado se ha mostrado «molesto» y «preocupado» por ver cómo, según su visión, «desde la televisión pública, pagada con los impuestos de los españoles, se hable de golpismo judicial». «Es de una irresponsabilidad absoluta que ningún demócrata puede entender», esgrimía. Y ha añadido que es un «ejercicio de utilización política de medios públicos».

Después, el secretario general del PP ha cargado contra Intxaurrondo, a la que ha reprochado que califique de «golpe blando» la decisión judicial. «Es gravísimo lo que está sucediendo en este medio de comunicación». Unas acusaciones de las que se ha defendido la presentadora. «No he dicho que la decisión del Supremo sea una decisión de golpismo judicial», se revolvía la periodista vizcaína. De inmediato, Tellado le ha recordado que ella firmó un manifiesto en el que se hablaba de «golpe judicial».

Tellado señala a Sánchez como "máximo responsable político" tras la condena al fiscal general y reprocha a RTVE que se critique la resolución judicial.#LaHora21N pic.twitter.com/DfmipQdmcj — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 21, 2025

La presentadora ha aguantado el ataque de Tellado, al que le ha pedido que «hable del tema del día», en referencia a la condena al fiscal general. Sin embargo, la comunicadora ha atacado a su entrevistado, preguntándole si el PP «controla» la Sala Segunda «por detrás como presumió el senador del PP en 2018». Al secretario general del PP no le ha gustado nada esa afirmación, que ha tildado de «manipulación de primer nivel». Pero Intxaurrondo ha continuado y ha preguntado: «¿Entonces no controla la sala por detrás?». «Nadie controla a los jueces de nuestro país», ha contestado el político, quien ha pedido «una televisión pública que no manipule en un día tan grave como el de hoy».

Ante los intentos de esquivar la pregunta, Intxaurrondo ha vuelto a la carga sobre lo que dijo el senador Cosidó. «Tendrá que preguntarle a Cosidó, me habla de una etapa anterior en el PP, no puedo dar respuestas a eso», ha respondido Tellado.

Intxaurrondo volvía a la carga, pero a cuenta de las acusaciones que pesan sobre Alberto González Amador, el novio Ayuso. «La presidencia de la Comunidad de Madrid sabía de los problemas legales de la pareja de Ayuso desde 2022, ¿desde cuándo lo sabían en la dirección general del Partido Popular?», le ha preguntado.

Sobre Ayuso

«Nosotros no fiscalizamos las relaciones de ningún miembro del Partido Popular. No conozco a la pareja de nadie», ha afirmado Tellado, quien ha señalado que Ayuso «no es la responsable de lo que haya hecho su pareja en un tiempo anterior, cuando no era su pareja». «Es una pregunta de mal gusto y encierra un machismo tremendamente peligroso», ha subrayado.

Sin embargo, Intxaurrondo le ha recordado que el supuesto delito del novio de Ayuso lo cometió cuando era pareja. «Para que no haya dudas», ha señalado. Tellado ha admitido «desconocer» ese asunto, pero ha calificado de «mal gusto» que se «juzgue» a una persona «por lo que pueda hacer su pareja». Intxaurrondo ha insistido: «Según Hacienda habría delinquido». Ante esto, Tellado ha vuelto ha vuelto a reiterar que la presidenta madrileña no es responsable de lo que haga su pareja y ha afirmado que se «está haciendo daño a la mujer, que es libre e independiente y que desarrolla su tarea y es responsable de sus actos y no de terceros».

La periodista, de forma irónica, le ha agradecido la «defensa de las mujeres» que ha hecho. «Ojalá todas las fuerzas políticas tengan la misma», le la soltado esbozando una sonrisa. Tellado no se ha quedado callado y ha respondido: «El partido socialista no se caracteriza por mucho feminismo». Y para finalizar, el secretario general de los populares, irónico, ha disparado su último dardo contra la televisión pública: «Entiendo que es un día difícil en TVE».