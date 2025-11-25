El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Antena 3

La metedura de pata de Pablo Motos con Álex Márquez: «Nada, la he cagado»

El presentador se vio obligado a pedir disculpas al actual subcampeón del mundo de Moto GP

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Martes, 25 de noviembre 2025, 08:55

Comenta

Álex Márquez no tuvo la mejor bienvenida en 'El Hormiguero'. Pablo Motos arrancó la semana este lunes con el reciente subcampeón del mundo de Moto GP y no se le ocurrió otra cosa que confundirle con su hermano Marc, quien se ha proclamado campeón en la misma categoría, un hito de los dos pilotos catalanes que estos días han celebrado por todo lo alto en su localidad natal.

El de Requena nombró a Marc en vez de a Álex en el anuncio de los invitados de la semana: «Buenas noches, bienvenidos a El hormiguero, en un instante estará aquí Marc Márquez». Nada más entrar a plató, Moto se arrodilló para pedirle perdón.

«No tengo excusas, no seas cruel conmigo», le dijo al deportista. Sin embargo, el disgusto ya era un hecho. Y el piloto no dudó en echárselo en cara al presentador del programa. «Estaba ahí en la puerta y digo 'ya otro día'. Me ha dolido», lanzó. Visiblemente apurado, Motos reconoció su metedura de pata: «He dicho Marc Márquez y es Álex Márquez. La he cagado. Perdón, son tantas veces», señaló.

Pacto y piques

Asumido el error, comenzó la entrevista. A partir de ahí, todo fue sobre 'ruedas', nunca mejor dicho. El vigente subcampeón de Moto GP comenzó valorando la temporada: «Mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba, yo incluido, el salto de un año a otro ha sido muy grande. Hay tantos factores que todos tienen que casar muy bien, y este año todos los ingredientes eran perfectos».

Motos también le preguntó si tiene piques con su hermano en la pista. Así reveló el pacto que realizaron ambos antes de la carrera de Argentina y que consistía en no tener ningún reparo en adelantarse si se daba la posibilidad. También detalló el pique vivido durante la carrera de Montmeló, que acabó con la victoria de Álex: «El sábado en la sprint la cagué, le sacaba dos segundos a Marc y me caí. El domingo había que vengarse, lo gané».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  3. 3 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con el premio a la mejor tortilla de patata
  4. 4 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  5. 5

    Aliança Catalana iguala a Junts y se sitúa como cuarta fuerza en Cataluña
  6. 6 Muere un vizcaíno de 75 años tras salirse de la calzada en la AP-68 en La Rioja
  7. 7 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  8. 8 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  9. 9

    Suspendidas las clases en el campus de Leioa por una avería en la red de agua
  10. 10

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La metedura de pata de Pablo Motos con Álex Márquez: «Nada, la he cagado»

La metedura de pata de Pablo Motos con Álex Márquez: «Nada, la he cagado»