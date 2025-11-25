La metedura de pata de Pablo Motos con Álex Márquez: «Nada, la he cagado» El presentador se vio obligado a pedir disculpas al actual subcampeón del mundo de Moto GP

Álex Márquez no tuvo la mejor bienvenida en 'El Hormiguero'. Pablo Motos arrancó la semana este lunes con el reciente subcampeón del mundo de Moto GP y no se le ocurrió otra cosa que confundirle con su hermano Marc, quien se ha proclamado campeón en la misma categoría, un hito de los dos pilotos catalanes que estos días han celebrado por todo lo alto en su localidad natal.

El de Requena nombró a Marc en vez de a Álex en el anuncio de los invitados de la semana: «Buenas noches, bienvenidos a El hormiguero, en un instante estará aquí Marc Márquez». Nada más entrar a plató, Moto se arrodilló para pedirle perdón.

«No tengo excusas, no seas cruel conmigo», le dijo al deportista. Sin embargo, el disgusto ya era un hecho. Y el piloto no dudó en echárselo en cara al presentador del programa. «Estaba ahí en la puerta y digo 'ya otro día'. Me ha dolido», lanzó. Visiblemente apurado, Motos reconoció su metedura de pata: «He dicho Marc Márquez y es Álex Márquez. La he cagado. Perdón, son tantas veces», señaló.

.@alexmarquez73 nos cuenta cómo ha vivido su temporada consiguiendo ser el subcampeón del mundo de @MotoGP 2025 #MárquezEH pic.twitter.com/vbsLDSg4WM — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 24, 2025

Pacto y piques

Asumido el error, comenzó la entrevista. A partir de ahí, todo fue sobre 'ruedas', nunca mejor dicho. El vigente subcampeón de Moto GP comenzó valorando la temporada: «Mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba, yo incluido, el salto de un año a otro ha sido muy grande. Hay tantos factores que todos tienen que casar muy bien, y este año todos los ingredientes eran perfectos».

Motos también le preguntó si tiene piques con su hermano en la pista. Así reveló el pacto que realizaron ambos antes de la carrera de Argentina y que consistía en no tener ningún reparo en adelantarse si se daba la posibilidad. También detalló el pique vivido durante la carrera de Montmeló, que acabó con la victoria de Álex: «El sábado en la sprint la cagué, le sacaba dos segundos a Marc y me caí. El domingo había que vengarse, lo gané».