Mercedes Milá confiesa que sufre depresión crónica: «Las pastillas ya no me hacen nada» La periodista catalana ha vuelto a hablar sobre sus problemas de salud

Silvia Osorio Miércoles, 12 de febrero 2025, 08:54

«Las pastillas ya no me hacen nada». Mercedes Milá reveló que sus problemas con la depresión en 2018, pero ahora ha confesado que se ha agravado y que, de hecho, es «crónica». «Es como una espada de Damocles que tienes siempre encima de la cabeza. Me dijeron que podía aparecer y desaparecer en muchos momentos. De repente, sientes en la boca del estómago como un puñalito y dices, 'ya está ahí», ha explicado la periodista que lleva años tomando medicación.

La presentadora catalana participó hace unos días en el programa '59 segundos' de Gemma Nierga y la revista 'Lecturas' lo ha llevado este miércoles a su portada. «Lloras por una tristeza, por una melancolía, por una sensación de vacío, de infelicidad. Piensas que toda tu vida no ha servido de nada…», señaló.

Milá ya contó que el desencadenante de su depresión fue un desamor. «Fue urísimo. En aquella ocasión me dijeron que la depresión era por una razón de amor, que le pasa a muchísima gente, que no pasaba nada. Si no tienes más, aquí se queda la cosa», recordó Mercedes, que hace siete años reconocía que su trabajo en 'Gran Hermano' la salvó. «Las pastillas y la ayuda psiquiátrica me ayudaron, pero 'GH' fue la liberación», reconoció entonces.

Volver a televisión

Mercedes le explicó a Nierga que ahora sufre altibajos: «Estoy bien a ratos. No me puedo quejar de nada, solo del cerebro. Tengo trabajo si quiero, mi familia está bien, tengo casa...». De hecho, reveló que le gustaría volver a trabajar en televisión.