El mensaje del lehendakari Pradales a 'El Intermedio': «Wyoming, entzun...» El reportero Isma Juárez cazó al dirigente vasco en un evento en Madrid y no obvió la polémica generada con Isabel Díaz Ayuso

A.M. Jueves, 16 de octubre 2025, 11:55

Quince días después del rifirrafe entre Imanol Pradales e Isabel Díaz Ayuso por la interpretación errónea que hizo esta última del «Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun!», pronunciado por el lehendakari en el Alderdi Eguna, 'El Intermedio' resucita la polémica.

El reportero Isma Juárez cubría un acto organizado por 'Fórum Europa' en Madrid cuando se encontró con Pradales y le preguntó por su mensaje a Ayuso. «¿No ha pensado regalarle un diccionario español-euskera?», le comentó al lehendakari al explicarle que la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid se encontraba «cerca» del lugar en el que se encontraban.

Pradales fue muy diplomático. «Mira, hoy han venido a escuchar, que es 'entzun'», explicaba a las cámaras haciendo referencia al evento organizado por 'Fórum Europa'. En realidad, el reportero de 'El Intermedio' buscaba a José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España y exministro del Gobierno de Pedro Sánchez. Juárez le pidió consejos a Pradales para hacerse millonario y este le dijo un 'truco' que «es lo que hemos hecho en Euskadi históricamente»: «Hay que ahorrar para poder invertir y luego hay que buscar la rentabilidad de la inversión».

La conversación entre el reportero y el lehendakari se animó con el paso de los minutos. «¿Ha puesto el lehendakari algo en Wallapop alguna vez?», preguntó Juárez. Pradales dijo que «no» pero sí reconoció haber utilizado, de joven, plataformas similares para vender unas calefacciones. «Justo teníamos amistad con el comprador», desveló.

Aunque el momento más divertido de la intervención del lehendakari llegó al final, cuando le envió un mensaje al mandamás de 'El Intermedio'. «A ver si aprendéis un poco de euskera. 'Wyoming', entzun, Ismael txapeldun». El reportero, feliz, trató de confirmar que lo que había escuchado era bueno: «Eso suena a Isma es la hostia». Pradales asintió y el reportero cerró la conexión con un «gabon» y bajo la música de Huntza. Desde el plató, 'El Gran Wyoming' recogió el guante de Pradales con mucho humor: «Aquí Isma ez, txapeldun Wyoming».