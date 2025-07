El mensaje de apoyo de María Amores a su marido Ion Aramendi por la cancelación de 'Reacción en cadena'

G. Cuesta Lunes, 14 de julio 2025, 18:43 Comenta Compartir

María Amores ha lanzado un mensaje de ánimo a su marido, el presentador vasco Ion Aramendi, a raíz de la cancelación definitiva del programa 'Reacción en cadena', a cuyos seguidores también ha mandado sus muestras de cariño.

« Soy muy partidaria de compartirlo todo. Lo bueno y lo malo. Ya que estoy, estoy. No me creo los perfiles de color de rosa ni me gustan los de color negro. La vida de todos es de muchos colores. Con tristezas y alegrías. Subidas y bajadas. Éxitos y fracasos. Comienzos y finales. Y yo ahora estoy regulera», confesaba la influencer, que subió varias imágenes de la familia en el plató.

Amores reconoce que la retirada de 'Reacción en cadena' le «entristece, más allá de las razones laborales y obviamente beneficiosas que suponía ese programa para mi familia». Y muestra su disconformidad con la decisión de Mediaset. «Afortunadamente, nuestra vida laboral no acaba aquí. Pero igual que el corazón tiene razones que la razón no comprende, en la televisión se toman decisiones que el espectador no comparte. Ni yo. Pero lo asumo y lo acepto, por supuesto. Un programa maravilloso, entretenido, que sé que a muchos os hacía estar juntos y compartir momentos en familia», señala.

Eso sí, la creadora de contenido reconoce que «se atascó un poco en audiencia y no cumplió las expectativas que se esperaban de él». Eso no quita que, según sus palabras, «ha sido dura la despedida». Tampoco pierde la esperanza de un posible regreso. «Yo creo que es un hasta luego. Lo siento en mi corazón. Gracias y besos a todos los incondicionales que sé que lo echaréis de menos tanto como yo. Ion Aramendi, ¡a por lo que venga!», animaba a su marido.

El concurso se emitió por última vez el sábado sin una despedida en antena por parte de Aramendi, que lanzó un mensaje a su público a través de las redes sociales. Algo que deja claro que se trata de una decisión fulminante y que había más programas previstos, que se graban con bastante antelación. Al presentador vasco le tocó lidiar estos años con un rival difícil como 'Pasapalabra'. Cierra sus tres temporadas con una media del 9,5% de cuota de pantalla y 895.000 espectadores. El mejor momento de 'Reacción en cadena' fue la segunda temporada, protagonizada por 'Los mozos de Arousa', que se llevaron a casa más de un millón de euros. En aquellos meses, se disparó por encima del millón de espectadores y rozó el 13% de cuota de pantalla.

