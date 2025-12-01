El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El mensaje de Álvaro Muñoz Escassi desde el hospital: «Gracias por el trabajo y los cuidados»

El jinete ha pasado por quirófano debido a una hernia umbilical

Marina León

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:15

Hace un mes, Álvaro Muñoz Escassi publicaba en sus redes sociales algunas felicitaciones de sus seres queridos por su 52 cumpleaños. Este lunes 1 de diciembre el jinete ha vuelto a aparecer en Instagram por un motivo muy diferente. La expareja de María José Suárez ha actualizado su estado de salud después de someterse a una operación.

«Muchas gracias al doctor José M. Molina y a todo el equipo por todo el trabajo y los cuidados. Da gusto operarse así», ha comenzado escribiendo Muñoz Escassi. «Ha sido solamente una hernia umbilical», ha puntualizado junto a una imagen con el cirujano en el hospital madrileño San Francisco de Asís.

En estos últimos meses, Escassi ha tenido que pasar por quirófano en otra ocasión. Tras regresar a España de su estancia en Supervivientes 2025, el sevillano tuvo que ser operado por una lesión de menisco que sufrió durante el reality.

