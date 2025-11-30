Los mejores productos de Mercadona, según una maquilladora profesional: «Para que vayáis a lo que realmente merece la pena» Andrea (@andreaa.makeup) comparte sus imprescindibles a través de su perfil de TikTok

Mercadona cuenta con una sección de maquillaje con productos de lo más populares y económicos. Para saber cuáles son esos que sí o sí merecen la pena, la maquilladora profesional Andrea (@andreaa.makeup) ha compartido sus imprescindibles a través de su perfil de TikTok. «Para que vayáis a lo seguro y a lo que realmente merece la pena», señala.

La experta comienza destacando los perfiladores de labios que el supermercado valenciano vende por apenas 2,50 euros. «Sé que no son los más duraderos del mundo, pero tienen unos tonos únicos», indica. Entre ellos, se queda con dos: el 06 Canela y el 02 que define como «una auténtica maravilla».

En cuanto a los labiales en barra cremosos, recomienda los tonos 212 y el 201. «Son muy hidratantes. Para mí tienen un tono perfecto», asegura. Entre los labiales mate, se queda con el 111 y el 101. «Es el nude rosado perfecto. No son nada secos y duran mucho», destaca.

Para las amantes del colorete, la creadora de contenido recomienda, en la línea de los satinados, los tonos 03, 02 y 04. Sin embargo, se queda con los luminosos. En concreto con el 01 y el 02. «Únicamente cinco euros y son increíbles», afirma. Entre sus recomendaciones también tienen cabida las paletas de sombras, que considera una buena opción por su pigmentación y facilidad de uso. «De verdad que me fascina, tiene muy buena pigmentación, no son excesivamente polvorientas y se trabajan muy bien», apunta.

