El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los mejores productos de Mercadona, según una maquilladora profesional: «Para que vayáis a lo que realmente merece la pena»

Andrea (@andreaa.makeup) comparte sus imprescindibles a través de su perfil de TikTok

Marina León

Marina León

Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:46

Mercadona cuenta con una sección de maquillaje con productos de lo más populares y económicos. Para saber cuáles son esos que sí o sí merecen la pena, la maquilladora profesional Andrea (@andreaa.makeup) ha compartido sus imprescindibles a través de su perfil de TikTok. «Para que vayáis a lo seguro y a lo que realmente merece la pena», señala.

La experta comienza destacando los perfiladores de labios que el supermercado valenciano vende por apenas 2,50 euros. «Sé que no son los más duraderos del mundo, pero tienen unos tonos únicos», indica. Entre ellos, se queda con dos: el 06 Canela y el 02 que define como «una auténtica maravilla».

En cuanto a los labiales en barra cremosos, recomienda los tonos 212 y el 201. «Son muy hidratantes. Para mí tienen un tono perfecto», asegura. Entre los labiales mate, se queda con el 111 y el 101. «Es el nude rosado perfecto. No son nada secos y duran mucho», destaca.

@andreaa.makeup Maquillaje de Mercadona que te recomiendo como maquilladora profesional #mercadona #viralmakeup #beautytips #mercadonaproductos #makeup ♬ sonido original - Andrea Makeup

Para las amantes del colorete, la creadora de contenido recomienda, en la línea de los satinados, los tonos 03, 02 y 04. Sin embargo, se queda con los luminosos. En concreto con el 01 y el 02. «Únicamente cinco euros y son increíbles», afirma. Entre sus recomendaciones también tienen cabida las paletas de sombras, que considera una buena opción por su pigmentación y facilidad de uso. «De verdad que me fascina, tiene muy buena pigmentación, no son excesivamente polvorientas y se trabajan muy bien», apunta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren tres jóvenes de entre 22 y 25 años al salirse su coche de la carretera en Cabezón de la Sal
  2. 2

    La vida contradictoria de Pilar Careaga, la alcaldesa franquista de Bilbao
  3. 3 Rompe el dedo a un policía de Barakaldo y ataca a otros dos cuando iban a detenerle
  4. 4

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  5. 5

    Condenan a 10 y 5 años a tres jóvenes por tirar a otro por la ventana en Bilbao
  6. 6

    El gesto de Nico Williams a los aficionados del Athletic tras su golazo
  7. 7

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  8. 8

    El Guggenheim se aleja de Urdaibai: el proyecto está a punto de abandonarse en un cajón
  9. 9 Álex García recuerda a Verónica Echegui en uno de los lugares preferidos de la actriz
  10. 10

    «El sistema debe ser muy duro con personas desarraigadas que no quieren integrarse»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los mejores productos de Mercadona, según una maquilladora profesional: «Para que vayáis a lo que realmente merece la pena»

Los mejores productos de Mercadona, según una maquilladora profesional: «Para que vayáis a lo que realmente merece la pena»