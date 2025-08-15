Una de las mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski Algunas superficies de la cooperativa vasca acogen sabores como el de bollo de mantequilla o dulce de leche

Gino y Diego Guglielmi llevan dos décadas endulzando los días más calurosos de los bilbaínos con sus cremosos helados y originales sabores de 'Gelati!! Gelati!!'. Comenzaron en Santutxu para luego mudarse al Casco Viejo y apostar por varios quioscos de la capital vizcaína. Los amantes de sus alocadas creaciones como el de bollo de mantequilla ahora podrán coger sus tarrinas en formato familiar en otro conocido lugar más allá de sus locales: los supermercados Eroski.

Por ahora, están disponibles tan solo en tres grandes superficies: en el Eroski de La Avanzada, el ubicado en el Centro Comercial Artea y en el de Gorliz. En esos locales pueden comprarse tarrinas de algo más de medio litro de bollo de mantequilla, Oreo y Dulce de leche. También hay formatos de 140 mililitros de mango, chocolate y tarta de queso.

Más allá de los helados, se venden packs de dos de sus sandwiches artesanos de mascarpone y bollo de mantequilla, además de polos de mango natural y el 'Pingino'. de mascarpone con cobertura de chocolate. «Helado natural, de verdad, para disfrutar en casa. O para darte un capricho mientras sigues con la compra. Porque no todo lo rico tiene que ser ultraprocesado. Porque mereces una opción buena, bonita y... ¡bien fría!», invita la heladería a través de su cuenta oficial de Instagram.

Los hermanos veroneses Gino y Diego Guglielmi abrieron su primer establecimiento en Santutxu en 2004. Pronto se hicieron un hueco en el sector heladero de la ciudad e incluso se labraron un nombre entre los chefs con sus exóticos sabores. Además de su obrador central en Maruri, despachan conos y tarrinas en seis locales y otros seis quioscos diseminados por Bilbao, Getxo, Mungia, Durango, Sopela y Plentzia. Y ahora aterrizan en Eroski.

